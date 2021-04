¡Trago amargo! América de Cali debutó en la Copa Libertadores con derrota ante Cerro Porteño

Juan Carlos Pamo

No podía ser peor el debut del América en la Copa Libertadores, tras caer este miércoles en la noche como local 1-0 con el Cerro Porteño de Paraguay, en la apertura del Grupo H.



Una salida en falso por donde se le mire, pues en esta fase de grupos, que comparte con Atlético Mineiro y Deportivo La Guaira, además de Cerro, perder puntos de local en regalar media clasificación.



El partido fue un monólogo del América desde el comienzo, aunque inofensivo en el trámite del primer tiempo, porque los rojos carecían de claridad y profundidad en la finalización de las jugadas.



El equipo de Juan Cruz transportaba la pelota, la tenía siempre, inclusive en exceso, pero Yesus, Moreno, Sánchez y Vergara no fueron capaces de penetrar la férrea defensa que paró el Cerro Porteño en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.



En el minuto 13 tuvo América su opción más clara. Yesus le filtró un balón a Vergara, quien no pudo controlarlo y terminó elevándolo a mucha distancia del arco.



Los paraguayos, que se dedicaban a defenderse con orden, armaron una acción de transición rápida y pronto sorprendieron a una defensa del América mal parada para marcar gol. Morales recibió sin marca la pelota y tuvo tiempo para sacar un remate potente y elevado que venció a Graterol.



Impotente a la hora de construir acciones claras de gol, el local buscó a través de los remates de media distancia llegar a la paridad. Lo hizo primero Carrascal, en el 38, y luego Moreno, en el 44. Aunque también, dos minutos después, pudo ampliar la ventaja Cerro con un remate de Carrizo que envió al tiro de esquina Graterol.



Y lo pudo hacer también, en el comienzo de la complementaria, el recién ingresado Boselli, al recibir un regalo de Carrascal, pero definió mal ante el achique del portero rojo.



Pudo empatar Moreno en el 80, en jugada individual, pero solo, frente al arquero, decidió mal.



Manteniendo su libreto del orden para sacar el resultado, Cerro anotó el segundo en el minuto 91, en otra acción rápida que le permitió a Lucena poner la pizarra 2-0.



Terminó América con las manos vacías tras una derrota que, desde ya, le puede salir cara y costarle la clasificación en una fase tan corta.



La síntesis

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Fernando Echenique (ARG)

América: Graterol, Arrieta, Torres, Andrade, Ortiz, paz, Sánchez, Carrascal, Yesus, Moreno, Vergara.

DT: Juan Cruz

Cambios: Aldaír por Sánchez (57), Murillo por Paz (70), H. Quiñones por Ortiz (70)



Cerro Porteño: Jean, Espínola, Patiño, Duarte, Arzamendia, Lucena, Villasanti, Giménez, Aquino, Morales, Carrizo.

Cambios: Boselli por Morales (46)



Amonestados: Lucena



Goles: 0-1, Morales (29)