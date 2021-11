"Tomamos decisiones drásticas": Gustavo Torres descartado de la nómina de América por indisciplina

El delantero vallecaucano Gustavo Torres fue descartado de la nómina del América desde el pasado encuentro contra Alianza y tampoco estará frente a Equidad por actos de indisciplina.



Transcurría la rueda de prensa, y el cuerpo médico del profe Osorio estaba dando explicaciones de algunas bajas por el temas de lesiones, y luego se preguntó por Gustavo Torres al ser una sorpresa al no estar en la lista a lo que Juan Carlos Osorio respondió: “Para mí también fue una sorpresa”



Luego, el técnico americano fue cuestionado por Gustavo Torres y Juan Carlos Osorio confirmó que ha sido sacado de la lista por indisciplina y por el bienestar del equipo debía ser apartado.



“Aquí hay reglas claras, reglas de comportamientos que se tienen que seguir sí o sí, y que él que no, se debe adaptar a las consecuencias, cuando alguno incurre en algún evento como el de Gustavo tomamos decisiones drasticas”.



Todavía no hay información de cuánto será el tiempo que el Gustavo esté apartado del equipo, además, cabe recordar que el delantero ya había tenido un caso de este tipo estando en Nacional.