"América de Cali tiene una nómina de jerarquía, pero reducida": Juan Cruz Real

Juan Carlos Pamo

Algunos días después de oficializarse su salida del América de Cali, el técnico argentino Juan Cruz Real analizó en La Tocata de El País lo que fue su pasó por el cuadro escarlata.

El estratega de 44 años se mostró reflexivo de las posibles causas que originaron su marcha del banquillo escarlata.

"Tuvimos una conversación con los directivos y por lo que percibía era mejor terminar el ciclo aquí. Si se debía continuar, es una decisión del club. Ya es un hecho esa situación y fue una decisión en conjunto", comentó el estratega.

Ante la pregunta si fue apresurada la determinación de cortar el proceso y no permitirle estar en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga ante Millonarios, Juan Cruz indicó que "Eso no lo sé. Esto del fútbol es muy dinámico. Creímos conveniente para las dos partes terminar la vinculación de nosotros".

El timonel, que le dejó la estrella 15 a la institución americana, hizo un balance de su gestión en este tiempo que estuvo al frente del equipo profesional.

"Nuestro legado es un conjunto de cosas, quedamos en la historia del club por ganar un título con jugadores valorizados y con jóvenes en la nómina, que redujo el costo de la plantilla. Nunca dejamos de ser competitivos", agregó Cruz Real.

Sobre las ofertas que tuvo a comienzo de temporada y que descartó para quedarse al frente de América, el exentrenador acotó que "no lamento haberme quedado. No era lógico marcharnos después de la oportunidad que nos dio don Tulio. Con todas las dificultades logramos clasificar a las finales y en Copa Libertadores, a pesar de no arrancar bien, no fuimos inferiores a los rivales. Hoy duermo tranquilo".

Juan Cruz se quejó de que la base del equipo campeón en 2020 sufrió varias bajas y no tuvo los refuerzos que esperaba. "Queríamos traer dos refuerzos y no se pudo. Lucumí llegó en la jornada 8 y con todos esos atenuantes se pudo clasificar. No nos reforzamos bien y eso nos pasó factura".

En ese mismo sentido, el adiestrados gaucho fue enfático a la hora de analizar la nómina que acaba de dirigir y que tendrá participación en la Copa Libertadores.



"Jugando dos torneos es muy difícil, América tiene una nómina de jerarquía, pero reducida. Cuando una ficha clave se cae, toca reemplazarlo con un joven. Era competir con bajos recursos y potenciar jugadores jóvenes y no es fácil", apuntó.

Como epilogo de la charla con El País, Juan Cruz Real fue cauto con su opinión sobre la posible llegada de Juan Carlos Osorio al América.

"Al profesor Osorio lo conozco, hablé un par de veces con él. No es ético referirme de las capacidades de él. Los directivos tendrán sus razones para contratarlo", concluyó.