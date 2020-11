Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del América de Cali, Juan Cruz Real, criticó con dureza la actuación del juez central Edilson Ariza en el encuentro que perdió su equipo con Nacional (1-2) esta noche por la ida de los cuartos de final de la Liga.



A Cruz le indignó que Ariza, árbitro que dirigió el pasado juego ante Equidad y que aquella vez expulsó a Rafael Carrascal, volviera a ser el central este sábado. "Fuimos mejores hasta el minuto 27, cuando nos expulsan un jugador (Rodrigo Ureña)".

Ureña fue expulsado por un pisotón a Yerson Mosquera. "Tiene que apoyar el pie después de rechazar. No hay ninguna intención, por lo tanto no es expulsión", señaló Cruz.



"Lo sorprendente de todo es que hay VAR. No es una excusa, pero en el fútbol de hoy jugar con uno menos 70 minutos te condiciona", agregó.



El argentino resaltó la actitud de su equipo, que "con un jugador menos casi no nos pateó al arco. Once contra once fuimos un equipo agresivo. Filtrando pases y presionando arriba".



"Me duele mucho que pasen esta cosa con los arbitrajes porque perjudican a una institución. Tenemos que tener cuidado, porque esto hace que uno tenga desconfianza", concluyó el estratega escarlata.



Cruz advirtió que a sus jugadores les tiene una "fe ciega" y que sabe que van a ir con toda por la clasificación en Medellín.