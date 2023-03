América de Cali tiene otro goleador: Facundo Suárez revela cuál es el secreto de su gran momento

Facundo Suárez está hecho un ‘diablo’. En poco tiempo, y con goles, el centro delantero argentino de 28 años se metió en el corazón de los hinchas del América y, adicionalmente, cada que anota, celebra simulando con su mano derecha unos cuernos en su frente.



En apenas 6 partidos, ya son 4 los goles y 2 las asistencias que tiene en su cuenta el 9 americano, nacido en la localidad de Charata, en la provincia del Chaco, y que llegó en el anonimato a Cali, procedente del Oriente Petrolero del fútbol boliviano.



Más allá de sus virtudes como goleador (fue botín de plata en Bolivia), Facundo afirma que en el América ha encontrado un juego de conjunto que le facilita las cosas y, en particular, un socio que lo pone a facturar frente al arco rival: Carlos Darwin Quintero.



El máximo artillero del América y de la Liga (honor que comparte con su compatriota Gonzalo Lencina, del Bucaramanga) comandará este martes el ataque de los Diablos frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, por la octava fecha del campeonato.



El País habló con Facundo en la previa del compromiso.



América no jugó la fecha anterior y se mantuvo en el liderato. Eso habla bien del buen momento del equipo...

Sí, estamos muy contentos por mantenernos en la parte alta de la tabla y estamos listos para enfrentar a Santa Fe este martes, con el objetivo de seguir consiguiendo resultados importantes.



¿Para qué han servido estos días en que América no ha tenido fútbol?

Para recuperar jugadores que teníamos medio tocados, entre ellos yo, con un corte en la pierna con cuatro puntos, pero venimos con esa buena racha, descansamos también y ahora estamos enfocados en el juego contra Santa Fe.



¿Qué sabe de este rival?

Vi los últimos juegos que ha tenido. Es un equipo que juega bien, es un rival fuerte, pero nosotros queremos los tres puntos en Bogotá.



Seis partidos oficiales después y como artillero del América en esta Liga, ¿cómo se ha sentido Facundo en el fútbol colombiano?

Me he sentido muy bien gracias al cuerpo técnico, mis compañeros y, por supuesto, a la hinchada. Sé que todavía queda mucho camino por recorrer, apenas hemos jugado nosotros seis fechas (América tiene un juego aplazado, contra Junior) y por fortuna los goles llegaron rápido. Hay que seguir trabajando con las mismas ganas en el día a día.



Más allá de las virtudes que usted tiene como centro delantero, ¿qué ha hecho que le haya ido tan bien en este América?

El juego colectivo. Todas las líneas se han complementado bien en el equipo, el trabajo de conjunto que hemos hecho ha sido clave, ese es el gran mérito, tanto de quienes arrancan como inicialistas, como los que ingresan.



Usted es un jugador al que le gusta el gol, pero también sabe aguantar la pelota, pivotear, y por eso vemos que le pegan mucho. ¿Es muy fuerte el fútbol colombiano?

Sí, es un fútbol muy aguerrido, de mucha fuerza, pero toca bancar, seguir y no aflojar.



¿Ve un nivel muy superior en esta liga colombiana con respecto a la de Bolivia?

Sí, obviamente el fútbol colombiano está un escalón más arriba que el fútbol boliviano, pero cada liga tiene lo suyo y aquí por fortuna me he sentido bien.



Ha marcado cuatro goles con América, ¿cuál lo ha dejado más contento?, ¿en cuál se ha sentido más Facundo Suárez?

En el primero (contra Unión), porque fue el primero con América, el primero en el fútbol colombiano, y eso te da confianza para los demás goles.



Ha hecho una sociedad perfecta con Carlos Darwin Quintero, que le ha puesto a usted tres de los cuatro goles…

Con Darwin todo es más fácil, yo sé leer sus movimientos, él los míos, y eso facilita más las cosas para los pases y los goles. Pero este equipo tiene muy buenos pasadores, Iago, Sarmiento, Adrián, que de a poco está volviendo.



¿Qué le ha gustado de la ciudad en este breve tiempo?

No salgo mucho, prefiero quedarme en casa, pero esta es una ciudad muy bonita, con clima variable, y la gente es estupenda.



¿Y qué tal es el Pascual?

Me gusta mucho ese estadio; jugar de local y con el apoyo de la gente es fenomenal.

Los delanteros sufren mucho con el tema del VAR, sobre todo los que se cuidan de no sacar ventaja, pero luego el video muestra que sí tenían un pelo o la uña por delante, y se anulan grandes goles. ¿Cómo ve el VAR?

Es una suma de detalles que te pueden favorecer o no. Te ven doce cámaras y así como te pueden ayudar a justificar una jugada, a veces te juegan en contra. Si te digo que me gusta, llegará otro momento en que no me guste. Depende de la acción.



Se viene pronto el clásico entre Deportivo Cali y América. ¿Está ansioso porque llegue ya esa fecha?

No, me gusta ir partido a partido; cuando llegue ese momento pensaremos en el clásico.



La gente ya corea su nombre en el Pascual. ¿Cómo se siente eso?

Me emociona mucho. Para un jugador es importante el apoyo del hincha y lo he sentido en la cancha, lo cual te exige entrenarte con mayor disciplina para cada partido.



¿Por qué las tres estrellas marcadas en el corte de pelo?

Son las tres estrellas que tiene la Selección Argentina. Me están trayendo un poco de suerte y hay que repetir.



Hay que hacerse también las 15 del América…

Seguro, puede ser en los próximos partidos.

Datos rojos

Contra Independiente Santa Fe, este martes a las 8:10 p.m. en El Campín de Bogotá, no podrá jugar el centrocampista Franco Leys, por expulsión.



América ha jugado seis partidos y tiene uno aplazado, contra Atlético Junior en el Pascual Guerrero. Suma 13 puntos en la parte alta de la tabla.



En la primera fecha perdió con Tolima de visitante, luego derrotó a Unión Magdalena en Cali, le ganó a Pasto a domicilio, empató con La Equidad en el Pascual, le ganó al Medellín por fuera y venció a Envigado de local.



En 6 juegos, los rojos han marcado 12 goles y han encajado 5, para una diferencia de 7. Facundo Suárez es su mayor anotador, con 4 dianas en 6 partidos.