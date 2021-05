¡Solo sirve ganar! América de Cali, por su primera victoria en la Libertadores frente a La Guaira

Daniel Molina Durango

Si América quiere mantener viva su ilusión de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, no tiene un camino distinto a vencer esta noche (9:00) a Deportivo La Guaira, en Venezuela, en partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del certamen continental.



Los ‘Diablos rojos’, después de perder en sus dos primeras salidas frente a Cerro Porteño y Mineiro, urgen de tres puntos que los metan en la pelea para poder avanzar de fase, algo que no logran desde el año 2003, cuando fueron semifinalistas de la mano de Fernando el ‘Pecoso’ Castro.



Pese a que el arranque americano en la Copa no ha sido el esperado, un triunfo esta noche le permitiría al América quedar a un solo punto de Cerro, que es segundo con cuatro unidades luego de caer goleado 4-0 ante el Mineiro.



El equipo escarlata, que ya no tiene a Juan Cruz Real sentado en su banquillo, será dirigido por Jersson González, un hombre de la casa que está dispuesto a asumir este reto internacional pese a ser el entrenador interino.



“A mí me da mucha tranquilidad saber que el club me respeta y los jugadores me respetan. Acá estamos poniéndole el pecho a la brisa en un momento bastante difícil”, sostuvo González, quien dirigirá hasta que América haga oficial la llegada de su nuevo entrenador, que seguramente será Juan Carlos Osorio.



Ya eliminado del torneo local a manos de Millonarios, la ‘Mecha’ sabe que tendrá cuatro partidos en Copa para jugársela toda y cumplir su objetivo de seguir avanzando.



Para el partido frente a los venezolanos, América podrá volver a contar con Adrián Ramos, su máximo estandarte, quien se encontraba ausente por lesión.

¿Cómo jugarle a La Guaira?

La escuadra roja del Valle no tendrá un juego sencillo, porque La Guaira es un equipo que, pese a no contar con grandes figuras, tiene un funcionamiento interesante a nivel colectivo.



Los venezolanos juegan con una línea de cinco defensores atrás que les cierran constantemente los espacios a sus rivales.



En sus dos partidos en la Copa Libertadores no han cosechado victorias, pero les sacaron empates importantes a Mineiro jugando como locales (1-1) y a Cerro como visitantes (0-0).



En ese orden de ideas, la principal tarea escarlata para el juego de hoy será tener paciencia para poder encontrar las grietas que le permitan vulnerar la defensa del rival.



Duván Vergara y el juvenil Santiago Moreno, que vienen jugando por las bandas, deberán no solo desequilibrar por sus costados, sino también jugar de primera intención con sus laterales para así poder abrir la dura defensa de La Guaira.



El regreso de Adrián Ramos (no se sabe si será titular) será fundamental para el América, porque el delantero caucano sí que sabe lo que es jugársela toda en competiciones a nivel internacional.



Los rojos han venido fallando en la definición en sus últimos partidos, y Adrián les podría dar ese salto de calidad con cada balón que le quede en el área.

El rival busca hacer historia

La Guaira, actual campeón del fútbol venezolano, tiene en mente aprovecharse de este momento complicado que está viviendo el conjunto caleño para dar el gran zarpazo del grupo.



Por lo menos así lo ve su técnico, Daniel Farías, hermano del entrenador de la selección de Bolivia, César Farías.



“Hemos podido darles combate a dos grandes rivales, y me parece que todavía no hemos tocado techo”, dijo.

La ficha

Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas).

Árbitro: Andrés Merlos (Argentina).



Posibles formaciones



La Guaira: Carlos Olses, Jon Aramburu, Adrián Martínez, Francisco La Mantía, Henri Pernía, Yohan Cumana, Francisco Pol, Arlés Flores, Carlos Cermeño, Aquiles Ocanto y Darwin González.

DT: Daniel Farías.



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones, Luis Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara, Santiago Moreno y Aldaír Rodríguez (Adrián Ramos).

DT: Jersson González.