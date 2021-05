¡Sin misterio! Jersson González dijo qué debe hacer América de Cali para ganarle a Cerro por Copa

Francisco Henao

América se juega este martes en Asunción su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño de Paraguay.



El cuadro rojo es tercero del Grupo H con 4 puntos, en tanto que su rival suma 7. El líder es Mineiro con 13 y cierra La Guaira de Venezuela con apenas 3 unidades.



Para clasificar, América debe vencer al onceno guaraní este martes en el último partido del grupo.



Jersson González, técnico del cuadro escarlata, tiene muy claro lo que debe hacer su equipo si quiere salir airoso del duelo que se jugará desde las 7:30 p.m. en la capital paraguaya.



"Estamos con el cuchillo entre los dientes esperando este partido; al frente tendremos a un rival muy difícil, que hemos estudiado, pero nosotros sabemos que se nos pueden dar las cosas", señaló el técnico americano.



Agregó que "debemos salir tranquilos a jugar el partido. No podemos desesperarnos ni ir a arrollar a ese equipo porque ellos también se juegan la clasificación. Les he dicho a los muchachos que tenemos desde el primero hasta el minuto 90 para ganarlo".



Recalcó Jersson que "esta clase de partidos hay que jugarlos con inteligencia, no podemos atacar por atacar; hay que mantener la calma y aprovechar las opciones que se nos presenten".