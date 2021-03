¿Sigue la pugna? La advertencia de Gabriel Camargo, dueño del Tolima, al América de Cali por Rafael Carrascal

Francisco Henao

Cuando se creía que el largo litigio de Tolima y América por el jugador Rafael Carrascal ya era cosa del pasado, el máximo accionista del cuadro pijao, Gabriel Camargo, habló nuevamente del tema y dejó una clara advertencia al equipo rojo.



Carrascal llegó al América en 2019 luego de un largo litigio con el Tolima, equipo que aseguró en su momento que el volante sucreño tenía contrato vigente y por eso no debía salir a otro club.



Sin embargo América recibió la autorización de firmarle contrato al jugador y de contar con él, siendo luego artífice de los títulos del 2019 y 2020.



Pero muy lejos estaba la idea de que el tema había quedado ahí. Tolima no se cruzó de brazos y elevó demandas que, según Camargo, su máximo accionista, están a punto de fallar en contra de los rojos de Cali.



"Yo digo las cosas como son, cuando hago las cosas las digo. Yo trato de hacer el bien, obro bien y por eso tengo mi conciencia tranquila. En abril saldrá el fallo (sobre el caso Carrascal), está muy adelantado. Hubo audiencia de conciliación y quiero que hayan precedentes. Ellos (América) reconocen el tema de Rafael Carrascal, pero yo sí quiero acciones disciplinarias. No tengo nada contra Tulio (Gómez), pero eso no se puede permitir, que un equipo venga a ofrecerle algo a un jugador con contrato, llámese Carrascal o el que sea. Cometieron el error y lastimosamente eso les va a costar", aseguró Camargo en entrevista con el programa el Vbar de Caracol Radio.



Carrascal sigue en la nómina del cuadro rojo y se espera, de acuerdo con lo dicho por el directivo del Tolima, que en abril se conozca un fallo definitivo sobre ese litigio que acaparó titulares de prensa durante varios días.