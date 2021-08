¡Sigue en deuda! América empató en casa con Jaguares por la Copa Colombia

América volvió a dejar una pobre imagen en su juego tras igualar 0-0 frente a Jaguares, este jueves en el Pascual Guerrero, por el juego de ida de los octavos de final.



El equipo rojo completó tres partidos sin ganar, dos juegos por Liga (2-0 ante Medellín y 0-0 contra Patriotas). Además, completó 274 minutos sin anotar un gol.



En los 'diablos' se vieron de nuevo jugadores con bajo rendimiento y erráticos en la entrega de la pelota.



Fue predecible el equipo de Juan Carlos Osorio ante un Jaguares que se defendió intensamente para cerrar espacios.



El primer tiempo en el Pascual Guerrero resultó muy pobre futbolísticamente por la poca ambición de ambos equipos en la cancha.



América, que era el local, debía proponer más, pero no le alcanzó porque en esa etapa inicial careció de un volante de ideas ya que el técnico Juan Carlos Osorio se la jugó con tres volantes de marca como Luis Paz, Rodrigo Ureña y Carlos Sierra.



Así era difícil que a los hombres de ataque les llegara un balón claro, filtrado. Eso explica el por qué los rojos no tuvieron ni una opción de gol.

Jaguares, entre tanto, hacía su negocio. Se recogía bien atrás y salía muy medido en ataque para no dejar espacios para el contragolpe del local.



La única opción clara en los primeros 45 minutos fue de Jaguares con un cabezazo de José Pérez a los 17 minutos que salvó Diego Novoa.



Más de lo mismo

En el periodo complementario, aunque ingresó Déiner Quiñones por Paz, se evidenció una leve mejoría de los escarlatas, pero el impulso le duró diez minutos porque de nuevo cayó en un bache futbolístico.



América tenía a Gustavo Torres y a Jeison Lucumí por las bandas, a Adrián Ramos como delantero centro y a Déiner Quiñones más retrasado; pero todos entraron en un desespero y mucha ansiedad y eso hizo que no fueran claros en el momento de buscar el arco de Pablo Mina.



Sin embargo, a los 73 minutos Adrián Ramos por poco abre el marcador con un remate que desvió Pablo Mina, y terminando el encuentro el arquero salvó milagrosamente un cabezazo de Cristian Arrieta que llevaba camino de gol.



Esas fueron las opciones de un América que no encuentra el rumbo futbolístico y que en el duelo de ida por los octavos de la Copa Colombia, resignó un empate ante el modesto Jaguares.