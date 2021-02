Juan Carlos Pamo

"Se tuvieron varias situaciones para finalizar, pero no se dieron": Juan Cruz Real

El técnico de América, el argentino Juan Cruz Real, entregó sus impresiones luego del empate sin goles de su escuadra como local ante Atlético Bucaramanga, duelo de la fecha 4 de la Liga colombiana.

Los escarlatas sumaron su segundo punto de 9 posibles en la tabla de posiciones y por ahora no saben lo que es la victoria en el rentado nacional.

"El primer tiempo tuvimos el control del juego... no tuvimos la profundidad que se necesitaba ni el peso en ataque", comentó Juan Cruz en rueda de prensa posterior al duelo de este miércoles.

América recuperó a varias de sus figuras que no aún no debutaban en la Liga de este año como Yesus Cabrera y Duván Vergara, sin embargo no tuvo claridad ni contundencia para hacer daño en el arco rival.

"En el segundo tiempo el equipo tuvo más peso, creó muchas más peligro, se tuvieron varias situaciones para finalizar, pero no se dieron", acotó el timonel escarlata.

América tendrá jornada de descanso el fin de semana y seguramente servirá para que el cuerpo técnico escarlata ajuste detalles de cara a lo que viene.