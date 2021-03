¡Se tiene fe! El objetivo de Catalina Usme, figura del América de Cali, en la Copa Libertadores femenina

Francisco Henao

Habrá cosas que se le puedan reprochar a Catalina Usme, pero definitivamente la entrega no es una de ellas.



La antioqueña, capitana y referente del América de Cali, supo jugar con un desgarro en su pierna derecha la final ante Santa Fe del torneo pasado e incluso anotar un gol.



Ese doloroso capítulo, donde su equipo no pudo reeditar su triunfo de 2019, ya está en el pasado.



Ahora, Catalina tiene ganas de hacer realidad un sueño que trae desde hace 12 años, cuando anotó siete goles en su primera Copa Libertadores.



Quiere ser campeona del torneo de clubes más importante del continente. Para eso trabajará desde este viernes (5:30 p.m.), cuando las rojas arranquen su segunda incursión en el torneo contra Universitario de Perú en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, de Argentina.



La número 10 del cuadro rojo contó sus sensaciones antes del debut copero.



Es la más experimentada de América en esta Copa Libertadores que inicia, ¿siente los nervios de siempre o ya los controla?

El deportista que no sienta esas ganas de competir dejó de sentir lo que hace. Por más experiencia que vos tengás siempre vas a sentir eso, pero digamos que con el tiempo se vuelve más una motivación.



¿Para qué está América en el torneo?

Si no vinimos con la expectativa de ganar y ser campeonas de Libertadores, entonces mejor nos devolvemos. Ningún deportista se prepara para perder. Nos preparamos muy bien, teniendo en cuenta en lo que fallamos en la Copa anterior.



¿No siente que la Copa Libertadores le debe una gran alegría? Usted está a un gol de ser la goleadora histórica, pero aún no levanta el trofeo...

Total, ya es hora de poder levantar la copa y tengo toda la ilusión de poder lograrlo con este grupo.



Hay jugadores que tienen competencias predilectas, la suya parece ser la Copa Libertadores, ¿por qué?

Porque a nivel de clubes es el escalón más grande que podés conseguir. Desde que llegué a América dije que quería ganar una Liga y una Libertadores, y siento que estamos en el momento indicado para conseguirlo. Para mí ha sido un sueño que se ha alimentado en todas las versiones que he estado.



En América juega más alejada del área...

Sí, pero a uno no se le puede olvidar lo que lo hizo bueno. Con los refuerzos creo que voy a poder jugar más cerca al área, así que quiero aprovechar.

Vimos a un América diezmado en la final de la Liga ante Santa Fe, al que se le vio muy superior, ¿por qué sucedió eso?

Creo que por muchas cosas. Pasó lo que tenía que pasar y a veces como deportista se necesita caer para levantarse y darse cuenta de todos los errores que se obvian cuando uno gana. Tuvimos problemas a nivel colectivo e individual. Después de eso cada una pudo hacer un balance de sus errores y eso a la larga es más importante.



¿Cuál fue la lesión que la aquejó en los últimos tres partidos ?

Fue en la semifinal con Millos. En una de las últimas jugadas del partido recibí un rodillazo y eso me causó una ruptura muscular en el cuádriceps derecho. De ahí en adelante lo que hice fue controlar el dolor para poder competir en óptimas condiciones los partidos restantes. Lo que hicimos fue amarrar el músculo y jugar así hasta donde me diera.



¿Cómo llega físicamente a la Copa?

Se van a dar cuenta de que llegamos mejor que nunca cuando vean los partidos.



¿Hay ganas de revancha con Corinthians, campeón de la edición anterior de la Copa?

Por supuesto, es una oportunidad que nos da el fútbol. Hay que ir paso a paso porque hay dos partidos antes, pero obviamente va a ser especial.



¿Qué opina de los refuerzos que llegaron?

Espectaculares, no pudimos haber traído mejores jugadoras.



¿Cómo analiza los rivales del grupo?

Universitario tiene un juego muy interior y poco utiliza las bandas. El Nacional es un equipo interesante, pero tenemos que apuntarle a lo que sabemos: juego interior y aprovechar por las bandas con la rapidez de nuestras jugadoras. Sin duda el rival a vencer es Corinthians, pero hay que pensar primero en Universitario.

Llegó la hora del debut

América de Cali, con la intención de mejorar el tercer puesto conseguido en la edición 2019, inicia este viernes su camino en la Copa Libertadores femenina en Argentina.



Su rival será Universitario Deportes de Perú, campeón del torneo peruano de 2019. El compromiso se disputará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina.



El otro juego del Grupo A lo protagonizarán el vigente campeón Corinthians ante El Nacional de Ecuador desde las 3:00 de la tarde en el mismo estadio.



Este viernes también se disputarán los juegos correspondientes a la primera jornada del Grupo B, en donde Deportivo Trópico, de Bolivia, se medirá con Kindermann, de Brasil, desde las 3:00 p.m.



Paralelamente al juego de América se enfrentarán Boca Juniors de Argentina y Santiago Morning de Chile. Dichos partidos se jugarán en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.