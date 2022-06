América de Cali se pronunció sobre los rumores de embargue de sus acciones 

El América de Cali se pronunció este miércoles de manera oficial sobre los rumores que han surgido en cuanto a un supuesto embargue de bienes de la institución escarlata.



En dicho comunicado, Américo confirmó tres puntos importantes:



1. Que América de Cali S.A. "En Reorganización", a la fecha, no es titular

de ningún tipo de acciones en el que está dividido el capital social de la

compañía.



Esto debido a que en los rumores que han circulado en las redes sociales decían que los rojos habían sufrido de una embargue de sus bienes.



Sin embargo, el abogado del América, Carlos Arturo Cobo, confirmó miércoles que: “Eso es absolutamente falso, no hay ninguna medida cautelar para embargar las acciones del América".



En el segundo punto se dijo:



2. Que, en el libro de registros de accionistas de la sociedad, a la fecha,

no se ha allegado ninguna orden judicial en la que se ordene el embargo y secuestro de acciones, de cualquiera de sus accionistas.



Según lo que explicaba el abogado Cobo: "América no tiene acciones, hay un número de accionistas que tienen esas acciones y ellos no tienen ningún inconveniente, no hay ninguna medida de embargo y secuestro sobre acciones porqué América no es titular de ningún derecho".



Por último, América de Cali concluye que el tema está siendo tratado de manera profesional.



3. Los asuntos judiciales a los que ha sido convocada la compañía están

siendo atendidos, en debida forma por sus abogados, buscando siempre

defender los intereses y el patrimonio de nuestra institución.

