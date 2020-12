Se prendieron las alarmas: las bajas que tendrá América de Cali para su juego ante Junior por las semifinales

Francisco Henao

Varias bajas tendrá América para su duelo del domingo ante Junior, en la ida por las semifinales de la Liga colombiana.



Los rojos no podrán contar con su arquero titular Joel Graterol. Aunque el equipo no lo ha oficializado, el venezolano habría dado positivo de covid-19.



A esa ausencia se suma la de Felipe Jaramillo, expulsado en el duelo anterior frente a Nacional, además de Rafael Carrascal y Rodrigo Ureña, a quienes les queda todavía por pagar una fecha de sanción.



Por decisión técnica el zaguero argentino Juan Pablo Segovia, el volante Carlos Sierra y el delantero Juan David Pérez no han sido tenidos en cuenta y se cree que contra Junior también estarán por fuera.



Entre tanto el peruano Aldair Rodríguez por temas médicos tampoco ha podido jugar en los últimos compromisos.



El duelo América-Junior el domingo en el Pascual Guerrero se jugará desde las 8:00 p.m.