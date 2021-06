¿Se irá Yesus Cabrera del América de Cali? Esto dijo el volante 

Daniel Molina Durango

Yesus Cabrera, uno de los volantes principales del América de Cali, clave en los títulos del 2019 y el 2020, podría abandonar la institución escarlata en las próximas semanas.

El 30 de junio se vence su contrato con la institución escarlata, y aunque está en negociaciones con el club, también ha recibido ofertas del fútbol internacional.

En diálogo con el portal PrimerTiempo.CO, Cabrera anunció que próximamente se conocerá su decisión.

"Esperemos que estos días sean trascendentales para tomar una decisión, la verdad es que América para mí es una bendición. Espero que todos quedemos contentos", sostuvo.

"No he dejado de hablar con América, porque primero que todo soy muy agradecido con la institución. Han sido negociaciones durante estos 6 meses que no hemos podido concretar, pero esperemos que estos días sean fundamentales. Quiero tomar una decisión que sea sabia".}, sostuvo el cartagenero.