Alejandro Cabra Hernandez

América dejó escapar en la noche de este jueves dos puntos clave en su casa, tras empatar 0-0 con Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha siete de la Liga colombiana.



El resultado afecta a los vigentes campeones del torneo, que siguen sin encontrar el nivel que les permitiera alzar la copa la temporada pasada.



El de este jueves fue un partido entretenido, sobre todo en la primera parte, al que solo le faltó el gol.



No llegaba al minuto de juego el encuentro y Santa Fe ya generaba peligro con un ex América, Jhon Arias, que no supo empalmar la pelota.



Respondió América al instante con un remate de Santiago Moreno que fue desviado por un rival.



Tenía buena dinámica el partido y fueron los visitantes los que pisaron el área contraria luego, con un disparo de Kelvin Osorio que tuvo que sacar Joel Graterol, en el minuto 15.



En ese ‘toma y dame’, contestó Luis Sánchez con un remate que encontró los puños del arquero Leandro Castellanos, en el 17, y un minuto más tarde el propio meta cardenal tuvo que evitar con una mano fuera del área un gol, lo que le valió una cartulina amarilla. Más tarde, en el 23, de nuevo Castellanos atajó, esta vez un remate de Adrián Ramos.



Una mano en el área de un defensa santafereño no fue sancionada como penal por el central, tras chequeo del VAR, como tampoco una falta contra Ramos, aunque no tuvo revisión en el video.



En la complementaria, minuto 50, Moreno estuvo a punto de abrir el marcador, pero nuevamente Castellanos salvó en una acción de muchos reflejos.



Esa segunda parte evidenció un poco el cansancio por la intensidad con que los dos equipos vivieron los primeros 45 minutos.



América llegaba más al área contraria, pero se veía errático y casi sin oxígeno en la última jugada.



Desde el banco fueron al campo Díber Cambindo, quien debutaba, y Guillermo Murillo, pero no mejoró el juego de los escarlatas.



El equipo americano está en la casilla 12 de la tabla, con 6 puntos y un partido menos, y empieza a preocupar el nivel del conjunto que dirige Juan Cruz, y que debe competir esta temporada también por Copa Libertadores.



El domingo, los ‘Diablos’ visitan a Nacional en otra dura prueba.