América de Cali se estrena en la Liga esta tarde frente a Envigado, en territorio antioqueño

América se estrena este sábado en la Liga colombiana enfrentando a Envigado, a partir de las 3:15 p.m. en el estadio Polideportivo Sur, con el propósito de conseguir un buen resultado que ilusione a los hinchas y los haga olvidarse de la pésima campaña del semestre pasado.



El técnico Alexandre Guimaraes tuvo la oportunidad de probar la nómina con la que cuenta para el torneo y a la que regresaron los laterales Daniel Quiñones y Nicolás Giraldo, el zaguero Kevin Andrade y el extremo Juan David Pérez.



De la plantilla, además, hacen parte Daniel Hernández y Déinner Quiñones, quienes fueron afectados por las lesiones el semestre pasado.

Todos ellos estuvieron en los dos partidos amistosos que realizó el América en territorio extranjero contra Rayados de México y frente a Millonarios en Daytona. En el primero cayó 4-0 y en el segundo, 2-1.



Para enfrentar a Envigado, América formaría esta tarde con Joel Graterol en el arco; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Kevin Andrade y Elvis Mosquera en la defensa; Carlos Sierra, Juan Camilo Portilla y Daniel Hernández en la zona de volantes, y Déinner Quiñones, Adrián Ramos y Juan David Pérez en la zona de ataque.



Los ‘Diablos’ saben que desde un comienzo deberán imponer dominio si quieren borrar su primera campaña del año, en la que no clasificaron a la liguilla y quedaron en los puestos de abajo de la tabla de posiciones, en un semestre convulso por los enfrentamientos entre el técnico Juan Carlos Osorio, que fue reemplazado por Guimaraes, y el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez.



El resto de la fecha

La Liga colombiana del segundo semestre comenzó el jueves pasado. Unión Magdalena y Once Caldas igualaron 2-2 en Santa Marta, Deportivo Pereira cayó en casa 1-2 frente a Alianza Petrolera y Patriotas le ganó 1-0 a Atlético Junior en Tunja.



Hoy, aparte del juego entre Enviado y América, será el compromiso entre Millonarios y Deportivo Pasto, a las 6:00 de la tarde, en el estadio El Campín de Bogotá. La jornada la completan mañana La Equidad Vs. Santa Fe, Nacional Vs. Cortuluá y Deportes Tolima Vs. Medellín.



Los juegos Cali Vs. Jaguares y Bucaramanga Vs. Rionegro fueron aplazados por tener prestados los estadios a la Conmebol, para la realización de los entrenamientos y los partidos de la Copa América Femenina que se juega en el país.