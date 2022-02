¡Qué sufrimiento! América de Cali salvó un punto ante La Equidad en el último minuto

América salvó un punto en el último minuto de su partido de este jueves ante La Equidad, por la séptima fecha de la Liga colombiana.



Ante unos 25 mil aficionados rojos, el cuadro escarlata perdía desde el primer tiempo por un gol de David Camacho. Pero en la última jugada apareció Luis Sánchez, quien volvía de una lesión que lo alejó ocho meses de las canchas, y emparejó las acciones para el 1-1.



América celebrara sus 95 años ante más de 25 mil aficionados, pero se encontró con uno de sus rivales más fuertes ya que el equipo asegurador en el estadio sanfernandino completó seis partidos sin perder.



Comenzaron con muchos bríos los americanos, con jugadas por la banda izquierda y buscando el cabezazo de Alejandro Quintana, quien, efectivamente, pudo conectar dos veces el balón de esa manera, pero ambos se fueron desviados.



En otra acción, una mala salida de la defensa visitante, el conjunto escarlata pudo abrir el marcador, pero Esnéyder Mena elevó la pelota.



Sin embargo, ese dinamismo con que empezó América y que luego se simplificó en los pelotazos al área contraria, se fue apagando poco a poco, hasta que llegó el gol de La Equidad, en el minuto 36. Un remate de media distancia rebotó en el defensa Jorge Segura y el balón quedó en los pies de David Camacho, ante la falta de reacción de la zaga roja, y el volante no perdonó para poner el 1-0, a pesar del achique del arquero Joel Graterol.



Para el juego de anoche en el Pascual Guerrero, el técnico Juan Carlos Osorio no contó con Adrián Ramos, a quien puso a descansar; alineó a Luis Paz, quien reapareció, y puso en ataque por la izquierda a Yáliston Martínez, quien antes había sido lateral. Además, dejó en el banco a Juan Camilo Portilla.



Para la segunda parte, Osorio ordenó simultáneamente tres cambios Dejó en el camerino a Segura, Martínez y Paz, para enviar al terreno a Lis Sánchez —quien reaparecía después de una larga lesión—, Jóider Micolta y Juan Camilo Portilla.



América se volcó sobre el arco de la Equidad en busca del empate sobre los primeros minutos de la parte complementaria. Pero los visitantes no renunciaban al ataque.



Un tiro libre de Carlos Sierra pasó cerca del poste izquierdo del arquero Sergio Román, en el minuto 62.



El mismo Sierra, en el 69, sacó un zapatazo de media distancia y exigió al arquero visitante, que en espectacular estirada envió al cobro de esquina.



Y seguía el ataque americano, que no encontraba espacios, pero se veía reiteradamente en los predios del equipos del técnico Alexis García.



En el 75 le anularon un gol a Sierra por fuera de lugar. Y, de nuevo Sierra, desprendió otro fuerte remate, en el 78, que quemó las manos del arquero Romero, pero en la segunda acción desperdiciaron los jugadores americanos, particularmente Daniel Mosquera, quien acababa de ingresar al campo. Lo hacía todo América por empatar, quizás no con tanta claridad, pero el gol no aparecía.



En el 80, por poco La Equidad amplía la ventaja, tras un remate de Carlos Rivas que salvó Joel Graterol. Y pronto reaccionó América y a los 93 minutos Luis Sánchez con un potente remate batió al arquero visitante para el definitivo 1-1.