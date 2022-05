¿Qué le pasa al América de Cali?: la prensa caleña opinó sobre el fracaso de este semestre

Ni con cambio de técnico, ni con variante en el esquema táctico ni mucho menos con retoques en la formación titular, el América funciona. Se creía que con la salida del técnico Juan Carlos Osorio y la llegada de Alexandre Guimaraes las cosas cambiarían.



Pero no fue así. América sumó ayer otro fracaso, el de la Copa Colombia, al caer 2-1 ante Unión Magdalena. Revés que se suma a los ya consumados en Liga colombiana y en la Copa Suramericana.



Los rojos están lejos de ser el equipo que infundía respeto en Colombia, pero lo más preocupante es que con esa misma nómina deberán afrontar el segundo semestre, ante la sanción que tiene de no contratar.



La prensa caleña se pronunció y respondió dos preguntas:

1. ¿A qué atribuye este nuevo fracaso y, en general, la pérdida del semestre por los reveses también en Liga colombiana y en la Copa Suramericana?

2. Ante la prohibición para contratar, ¿qué debe hacer América con el mismo cuerpo técnico y el mismo plantel, para recuperar protagonismo en el segundo semestre?



'Quique' Barona (Antena 2)

1. El problema fue la planificación; pero, además, haberle dado continuidad al técnico Juan Carlos Osorio, cuando se sabía desde el año pasado que las cosas con él no estaban funcionando. A eso hay que agregarle que muchos jugadores no tuvieron un nivel por lo menos aceptable, y que otros estuvieron más tiempo lesionados, que en la cancha.



2. Para el segundo semestre el profesor Guimaraes necesita planificar mejor todo, recuperar a los lesionados y tener una idea más clara de lo que quiere en lo táctico. Pero también es fundamental que los jugadores despierten y tengan un mejor nivel.



Diego Beuth (Saviola) (Deportes sin Tapujos)

1. En más de un 90% el culpable es el señor Tulio Gómez, porque fue quien contrató a Juan Carlos Osorio sin conocer su presente. Traer a Guimaraes también fue un error porque se pasó de un técnico ultraofensivo a uno ultradefensivo. Otro error de la directiva fue las contrataciones de los jugadores que hizo.



2. Para mejorar, lo primero que debe hacer América es prescindir del presidente Mauricio Romero, y del gerente William Zapata, para ubicar allí a gente mejor preparada. El equipo debe salir de jugadores como Vera y Falque, que no han aportado.



Carlos Petiso Arango (Zona Libre de Humo)

1. El principal error fue haber traído a Juan Carlos Osorio como técnico.

A eso se suma la contratación paupérrima de jugadores. Siempre he dicho que América no es para cualquier jugador. Llegaron muchos y su nivel no ha sido el esperado, lo que está reflejado en los resultados de este semestre. El máximo dirigente del equipo, Tulio Gómez, pensó que con un equipo liviano y de bajo nivel, iba a hacer cosas buenas. Pero se equivocó y eso lo está pagando el equipo.



2. ¿Qué debe hacer América para el segundo semestre? Magia. Yo confío en que el profesor Guimaraes, comenzando de cero, y con un buen preparador físico a su lado, además de conocer mucho más el plantel, haga algo mejor, algo digno. Pero la verdad, no le veo futuro al equipo, ya que debe jugar con este mismo plantel.



Marino Millán (De Taquito con Marino)

1. Yo soy un convencido de que todo lo bueno y lo malo que pasa en América obedece a Tulio Gómez, que es quien toma las decisiones. La hinchada le debe mucho a él; por ejemplo, un ascenso después de cinco años en la B. Pero está borrando con el codo lo que hizo con la mano.

La nómina del América es normalita, con muchos jugadores en un nivel muy pobre.



2. El segundo semestre será más de lo mismo. No espero mayor cosa. El equipo juega peor que con Juan Carlos Osorio. No creo que se puedan hacer milagros. En Europa invierten para tener equipos competitivos. Pero la del América es una nómina muy pobre.



Jaime Dinas (Dinas Sports)

1. El fracaso es todo de la parte directiva y del señor Tulio Gómez.

América como Presidente y Gerente tiene dos personas que no toman decisiones, son dos mensajeros. Este es el décimo fracaso del América después del último título. No han sabido escoger técnico, ni jugadores para conformar un equipo competitivo. La del América es una nómina barata y eso explica los resultados.



2. Para el segundo semestre, con los jugadores que tiene y el nivel que muestran, no espero nada bueno. Pero como el fútbol colombiano es tan mediocre, cualquiera puede salir campeón, incluido el América.