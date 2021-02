Alejandro Cabra Hernandez

¿Por qué salió Adrián Ramos en el partido entre América y Santa Fe? Esto dijo el AT

América igualó en la noche de este jueves ante Santa Fe y acumula tres empates consecutivos como local en la Liga 2021. Sin embargo, para Leonardo Felicia el balance no es negativo y el equipo, que ocupa el puesto 12 con seis puntos viene mejorando.



"La intención era ganar, nuestros jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, de a poco iremos mejorando para agarrar ese nivel que tuvimos a final de año", señaló Felicia, quien estuvo en el banco de suplentes por el contagio de covid de Juan Cruz Real.



"A nivel general estamos muy conformes con el rendimiento y sé que el equipo va crecer como queremos", añadió.



Cuestionado por las salidas de Yesus Cabrera y Adrián Ramos en el segundo tiempo, explicó que el primero salió porque se consideró que había hecho un desgaste muy grande y el segundo se retiró de la cancha con un problema en el tobillo.



Felicia fue crítico con el segundo tiempo del equipo. "En el segundo tiempo perdimos un poco la tenencia de la pelota, en la generalidad perdimos fluidez, nuestro primer pase no fue tan limpio y también perdimos un poco la presión", señaló.



Sin embargo, reconoció que no hubo situaciones claras para el rival y que su equipo nunca renunció a la tenencia de la pelota.