¿Por qué le duele el Pascual Guerrero al América de Cali? Análisis

Juan Carlos Pamo

El principal ‘enemigo’ del América en la Liga ha sido su propia casa. En el Pascual Guerrero, los ‘Diablos’ han dejado escapar puntos valiosos que hoy tienen al bicampeón al borde de la eliminación, a falta de dos fechas para conocer los ocho equipos que lucharán por el título.



El equipo de Juan Cruz cayó el domingo en su patio 0-1 contra Equidad, un rival directo, y se quedó con 25 puntos en el octavo lugar de la tabla, casilla que hoy podría perder si Medellín, que es noveno con las mismas unidades, empata o gana a domicilio contra Deportivo Pereira.



Durante esta campaña, América ha jugado 8 partidos en el Pascual, en los cuales ha sumado apenas 10 puntos de 24 posibles, producto de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Es decir, ha dejado escapar 14 unidades de su propio feudo, lo que convierte al estadio sanfernandino en un rival más, antes que un aliado.



En Cali, los escarlatas apenas le han ganado a Millonarios (un triunfo agónico 2-1) y Pereira (1-0). Han empatado con Águilas (1-1), Bucaramanga (0-0), Santa Fe (0-0) y Envigado (0-0). Y han perdido con Medellín (1-2) y Equidad (0-1). Tienen 5 goles a favor y 5 en contra.



Más allá de los números, que hablan por sí solos, ¿cuáles son las razones de que el Pascual le duela tanto al América y, particularmente, a su técnico Juan Cruz, quien ha ganado apenas 7 de 17 juegos allí?



Para el propio técnico, los rivales que visitan el Pascual vienen a encerrase. “Muchas veces escucho que se habla de lo táctico, de los equipos que se paran bien, pero al final nosotros estamos tranquilos, porque salimos a proponer. Estaría bueno que se hablara de los equipos que esperan el error del rival”, afirmó Cruz al término del juego contra Equidad el domingo pasado.



“Sabíamos que iba a ser un partido difícil y se dio como lo esperábamos, un equipo (Equidad) batallador, que espera el error del rival y lamentablemente en una pelota parada nos terminan cobrando”, agregó el entrenador.



La derrota contra el conjunto ‘asegurador’ significa que, para clasificar entre los ocho, América deberá derrotar el sábado a Jaguares en Montería y también a Deportes Tolima en la última fecha del ‘todos contra todos’, juego que será en el Pascual, el ‘coco’ del equipo rojo esta temporada.



Para J.J. Morales, periodista que cubre los entrenamientos y los partidos del América, a los ‘Diablos’ les cuesta ganar en casa por tres razones concretas.



“Primero, América es ‘lagunero’, no tiene regularidad en su juego; segundo, no tiene gol, si no está Adrián Ramos, no hay quién convierta, porque no tiene variantes de juego en la parte ofensiva; y tercero, falta interpretación de juego desde el banco, el técnico no resuelve las dificultades que le pone el rival”, considera el analista.



Por fuera de su patio, los escarlatas lucen como un equipo más suelto, más agresivo, que sabe aprovechar con transiciones rápidas los espacios que le deja el rival.



Aquello explica que el conjunto de Cruz tenga mejor rendimiento como visitante que como local. En esa condición, los ‘Diablos’ han ganado 4 de 8 juegos (0-1 a Patriotas, 1-2 a Boyacá Chicó, 0-2 a Deportivo Cali y 0-2 a Alianza Petrolera); han empatado 3 (2-2 con Nacional, 1-1 con Pasto y 1-1 con Once Caldas) y han perdido solo uno (2-1 con Junior). Y han marcado 12 goles (7 más que como locales). En total, han sumado 15 puntos (5 más que en su patio).



Al igual que el periodista Morales, Julián Téllez, quien fuera campeón con los rojos de la Liga (1997) y la Copa Merconorte (1999), sostiene que la ausencia de Adrián Ramos ha pesado mucho en ese objetivo de ganar en el Pascual Guerrero.



“América le ganó a Millonarios en un partido que tenía que ganar, pero perdió contra Equidad siendo mejor en la cancha, pienso yo, por la ausencia de Adrián. Son momentos que viven los equipos, pero no creo que a los jugadores jóvenes del América les pese el Pascual con público o sin público, porque ya lo demostraron con Guimaraes y con Cruz en los dos últimos campeonatos”, considera el ‘Matador’ Téllez.



Datos

América es octavo en la tabla con 25 puntos. El noveno es Medellín, con las mismas unidades, pero podría superar hoy a los rojos, si suma al menos un punto como visitante contra Pereira.



El próximo sábado, los ‘Diablos’ enfrentarán a Jaguares en Montería, partido que están obligados a ganar si quieren seguir con aspiraciones de clasificar a los ocho. El último rival en su camino será Deportes Tolima.



Este martes también juegan Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe.