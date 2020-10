Alejandro Cabra Hernandez

¿Por qué Duván Vergara no celebró el gol que marcó con América ante Junior?

Tras una gran acción, Duván Vergara pudo marcar el 1-1 parcial en la visita del América al Junior, sobre el final del primer tiempo en el Metropolitano de Barranquilla.



Sin embargo, llamó la atención que el extremo monteriano no celebrara la importante anotación para los de Juan Cruz Real.



¿La razón? Vergara es hincha de Junior -así se lo contó a El País en octubre de 2019-. De hecho, en la pasada Superliga, cuando provocó ella segunda anotación de los rojos en Barranquilla, Duván se dirigió a la cámara e hizo un ademán de perdón.



"Pregunta: Nació y creció en Montería, ¿de qué equipo es hincha?

De Junior, pero no mezclo una cosa con la otra. El que me da de comer es América y debo ser profesional", le respondió Duván a esta casa editorial cuando fue preguntado por el equipo de sus amores.

Lea la entrevista en la que Duván Vergara le contó a El País que es hincha de Junior