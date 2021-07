¡Por más refuerzos! Los jugadores que están cerca de ponerse la roja de América de Cali

Francisco Henao

América sigue buscando refuerzos para afrontar la Copa Suramericana y la Liga colombiana.



El delantero colombo-venezolano Marcelino Carreazo está muy cerca de ser jugador rojo y llegaría del Once Caldas para reemplazar a quien fue su compañero en el elenco de Manizales: el lesionado David Lemos.



Carreazo es cartagenero, pero tiene la nacionalidad venezolana. Cuenta con 22 años de edad y desde el 2018 hacía parte del Once Caldas.



Otro jugador que reforzaría al cuadro escarlata es el paisa Daniel Hernández, 28 años, y de paso por Cortuluá, Once Caldas, Medellín, Rionegro Águilas y Pasto, además de Paranaense de Brasil, Baniyas de Emiratos Árabes, San Lorenzo y Huracán de Argentina.



Entre tanto fuentes cercanas al América confirmaron que Gustavo Torres y Déiner Quiñones, del registro de Atlético Nacional, también estarían definiendo su vinculación al onceno escarlata.



América por ahora ha oficializado los fichajes de David Lemos, Larry Angulo y Elvis Mosquera.