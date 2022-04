Pompilio Páez habló sobre las dificultades que hubo con el América: "Nos sentimos frustrados"

Luego de la victoria del América sobre Millonarios, los 'diablos rojos' llegaron a 18 unidades y entran en la disputa para entrar a los ocho. El entrenador Pompilio Páez fue el encargado de dirigir este partido tras la salida del técnico Juan Carlos Osorio.



"Él (Osorio) me recomendó para poder dirigir este partido. Él dio que la persona indicada para seguir este proceso era yo y estaré siempre agradecido con él. Las directivas del América me pidieron el favor de poder dirigir este partido con Millonarios. Yo le pedí autorización a Osorio pues yo estoy con él y con su salida yo también me debía. Él aceptó y tuve tres entrenamientos para planear los compartimientos que yo quería ", comentó Pompilio.



El exjugador y ahora entrenador, compartió lo que fueron las dificultades en lo que fue el paso de la dirección técnica de Osorio en el cuadro americano.



"Desde el principio hubo muchos inconvenientes. Colocarse en de acuerdo con los jugadores, las lesiones, el centro de alto rendimiento, situaciones financieras sobre todo. Don Tulio no se pudo poner de acuerdo con el profe por la venta de jugadores, los resultados. Cada uno defendía sus partes, pero al final el éxito de todo es por que tiene que haber buen trabajo den equipo".



El técnico Pompilio dio una reflexión sobre la situación interna del América de Cali.



"La información de se debe manejar internamente entres las partes. Aquí somos responsables todos. Ninguna información debe ser filtrada a los medios de comunicación. Le llega al jugador y al equipo y hacer que no haya armonía. Esperemos que después de esta situación, los técnicos y jugadores aprendamos para que América y otros equipos no vivan de comentarios malitencionados para dañar la interna".



Pompilio expresó su opinión sobre el plan de trabajo que se debe hacer en un equipo. Además, admitió que se siente muy frustrado.



"La planificación no fue la adecuada. Tiene que haber acuerdos muy reales y en la toma de decisiones de venta de jugadores entre directivos y cuerpo técnico. Si no hay acuerdo es muy difícil que un proyecto tenga el resultado que se espera. Nosotros estamos muy frustrados por que las cosas desde un principio no se dieron. Por ejemplo, David Lemus era el primer jugador que contratamos y se lesionó del cruzado".



Por último, Páez dio un importante análisis sobre lo que fue su paso en el América. Criticó que para tener buenos resultado hay que tener buenos jugadores y no salir de ellos.



“Para lo que quiere jugar el profe Osorio necesita jugadores de muy buen nivel o mucho tiempo y los equipos grandes no te dan ese tiempo”



