Pompilio Páez: "fue un partido dramático, pero mantuvimos la fe intacta"

América de Cali tomó un nuevo aire luego de su apretada victoria 1-0 frente al Deportes Tolima, en el cierre de la fecha 16 de la Liga colombiana.



Pompilio Páez, entrenador encargado del escarlata por la suspensión de Juan Carlos Osorio, habló en conferencia de prensa a propósito del resultado que acerca a los 'diablos rojos' al grupo de clasificados.



Volver a la victoria: "La hinchada de América esperaba un triunfo para seguir vivos en el torneo, fue un partido dramático, pero mantuvimos la fe intacta, el fútbol premió a los jugadores, este partido nos mostró la fidelidad al estilo del profe Osorio. Esta victoria nos genera mucha confianza".



El comportamiento del equipo en la cancha: "En varios momentos mejoró américa, en el tercio medio hicimos mejor posesión de pelota, no nos apuramos y tuvimos paciencia, por momentos recurrimos a la basculación, cerrando los intervalos en los jugadores de Tolima, ojalá consigamos los resultados para la clasificación que nos lleve a disputar el título".



América en el segundo tiempo: "Seguimos con la misma idea, fue un partido con pocas llegadas, Tolima aprovechó los inicios de juego, pero en el abierto no los sufrimos, en el segundo ellos quisieron dominar el juego, pero no los dejamos, llegó el gol y buscamos ser un equipo que se sabe defender con la pelota, hoy le dimos prioridad al resultado".



Los escarlatas preparan ahora el juego frente al Alianza Petrolera del próximo domingo, a las 8:00 de la noche en la cancha del Pascual Guerrero.