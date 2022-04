Pompilio Páez: "Debíamos hacer otra cosa y darle seguridad al equipo"

América de Cali volvió al triunfo en la Liga derrotando en su casa a Millonarios 3-2 con goles de Carlos Sierra y Mosquera. Los 'Rojos' suman ahora 18 puntos.



"Por todas las circunstancias hoy (domingo) debíamos hacer otra cosa y darle seguridad al equipo", expresó Pompilio Páez luego de la victoria en casa.



El 'Profe' Pompilio asumió la dirección del Banquillo para este partido contra Millonarios. El técnico risaraldense analizó lo que fue este encuentro.



En el primer tiempo cerramos los intervalos y no permitimos asociar a Millonarios. En la segunda mitad anotamos el tercer gol para estar más tranquilos. Luego llegó el tercero. Cumplimos. A parte de competir debíamos pensar en ganar, aunque los últimos tres minutos empañaron el juego.



Por otro lado, el exfutbolista y ahora entrenador confesó que sabía la importancia de una victoria para el equipo.



"Debíamos revertir esta situación ante el mejor equipo, con trabajo. La idea era estar juntos para defender y a partir de ahí progresar en ataque. : Tarde o temprano todos los problemas se transmiten a los jugadores. Por eso felicitaciones para mis jugadores.



Por último, Páez dio una reflexión sobre que el duelo ante un rivsl difícil como lo fue Millonarios.



"Los únicos que sacan adelante todo esto son los jugadores. Este equipo tiene 10 meses intentando atacar, pero hoy (domingo) tocaba hacer otra cosa. No quisimos arriesgar con algunos jugadores, no quería más lesionados.