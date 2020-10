Alejandro Cabra Hernandez

Muy dolidos y enojados por lo ocurrido en el Arena do Gremio de Porto Alegre, en donde el local les arrancó un empate -y de paso las ilusiones de jugar Copa Suramericana-, así se mostraron el técnico del América de Cali, Juan Cruz Real, y Joel Graterol, arquero escarlata.



Ambos no escatimaron en señalar al cuarteto arbitral por lo ocurrido, pues consideraron exagerado el tiempo de adición dado en el partido (10 minutos de partido).



"Lo que hicieron hoy mis jugadores fue conmovedor, se esforzaron al máximo, corrieron todo el tiempo. Estoy dolido por lo que nos pasó", señaló Cruz.



Añadió que "primero dieron 5 y luego otros 5 por una escaramuza, algo increíble. Mis jugadores hicieron todo bien, no hubo punto bajo, de verdad que da mucha bronca por todo el esfuerzo que se hizo".



Cruz apuntó que fueron superiores a su rival y "merecimos clasificar. Fuimos injustamente eliminados, 2 penales y 11 minutos de adición, es difícil así".



Por su parte, Graterol, que atajó un penal en el partido a Robson, dijo que: "terminamos con insatisfacción, con una rabia que genera la injusticia. Terminamos con rabia porque no fue por nuestras manos sino por manos de terceros".



América finalizó último de su grupo de Copa Libertadores con seis unidades. Católica, que terminó con siete, se llevó el cupo a la Suramericana.

