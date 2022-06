América de Cali perdió por goleada el amistoso de pretemporada contra los Rayados de México

América de Cali cayó goleado 4-0 este sábado contra los Rayados de México, amistoso de pretemporada en la ciudad de Monterrey.



Este fue el primer partido en el calendario de los rojos previo al segundo semestre de la Liga 2022. Los Rayados, por su parte, fue el último de preparación antes de dar inicio al torneo mexicano.



Los 'Escarlatas' tuvieron su primera opción de ataque al minuto 18, luego de un desborde de Esneyder Mena por la banda derecha, remató Quiñones y el palo negó el primero.



El primer tiempo terminó 0-0. Los rojos tuvieron otras opciones de gol, pero no consiguieron concretar.



Para la segunda mitad fue cuando llegaron los goles. El primer tanto de la noche fue marcado por Rodrigo Aguirre al minuto 47.



El segundo de los mexicanos lo hizo Poncho González al minuto 52. Al minuto 63 se detuvo el compromiso para atender al arquero del equipo local.



El tercero de los Rayado llegó al minuto 73 con el jugador Jesús Gallardo.



El último y para cerrar la goleada fue para Rodrigo Aguirre desde el punto penal, luego de que este se cobrara dos veces.



De esta manera, los diablos rojos perdieron su primer partido de la pretemporada.



El segundo amistoso del equipo de Guimaraes, contra Millonarios, será el 2 de julio. El rival inicial en el Daytona Fest era Deportivo Cali, pero muchos de los jugadores azucareros no tenían listo el visado y por eso no fue posible que viajara el plantel.