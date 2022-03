¿Penales ante el DIM? Lo que dijo Juan Carlos Osorio del duelo de América de Cali por Suramericana

El miércoles 16 de marzo en el Pascual Guerrero será la gran cita internacional del América de Cali.



Ese día el cuadro rojo recibirá al Independiente Medellín en el duelo de vuelta de la primera fase de la Copa Suramericana, serie que va ganando el onceno paisa 2-1.



Sobre la posibilidad de que la clasificación a segunda ronda se defina desde el punto penal, el técnico Juan Carlos Osorio fue claro sobre esa situación.



"Hasta el momento no hemos preparado esa fórmula; de pronto estamos considerando si es un mensaje positivo o no. En los entrenamientos es un gesto técnico, en los partidos es un estado emocional, por eso no le damos una importancia superlativa, simplemente pensamos que debemos tratar las pelotas detenidas incluyendo el penalti, no como tarea principal del entrenamiento, porque no pensamos que vamos a llegar a esas instancias; sin embargo y de ser así, vamos a tener muy buenos cobradores”, señaló el timonel.



Sobre la derrota el miércoles pasado en Medellín, Osorio reconoció que se falló en el estilo de juego.



"Jugamos mucho fútbol directo desde el inicio con nuestro portero, los centrales no se sintieron cómodos conduciendo para encontrar al hombre libre; nuestros volantes centrales, sobre todo en el primer tiempo, tuvieron inconvenientes en el primer pase, y también nos costó buscar al 9”, señaló el timonel escarlata.



América precisa de un buen resultado que le de la clasificación a segunda fase de la Suramericana porque eso también le permite embolsar un dinero importante por cada partido jugado.