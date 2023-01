¿Pasaron el examen? Así les fue a los debutantes del América de Cali en Ibagué

América mostró sus refuerzos en el duelo de este jueves que perdió 2-1 ante Tolima, en el Murillo Toro de Ibagué.



El técnico Alexandre Guimaraes no quiso perder tiempo y por eso optó por utilizar a los que llegaron para estar en la plantilla este 2023.



¿Cómo les fue a los seis refuerzos en el primer partido de los escarlatas en la Liga?



Brayan Córdoba: jugó en una línea de tres centrales al lado de Kevin Andrade y de John García. Estuvo confundido en ese trabajo porque por momentos invadió terreno de sus compañeros. A eso se suma que la zona defensiva fue la más floja del equipo escarlata.



Franco Leys: Dejó una buena impresión, es un volante aguerrido, de ida y vuelta, que no da balones por perdido y que ayuda al equipo en la construcción de juego desde la mitad de la cancha.



Carlos Darwin Quintero: No le fue bien en la función de 9 porque fue fácilmente referenciado por los zagueros tolimenses. En algunas jugadas le faltó ritmo. Cuando bajó un poco al medio y entró más en contacto con el balón, tuvo más posibilidades de mostrarse.



Facundo Suárez: Buena presentación del argentino, moviéndose entre los centrales del Tolima y mostrando otra arma que puede ser clave como la media distancia.



Andrés Sarmiento: Ingresó para el segundo tiempo y le dio movilidad al América por izquierda. Anotó el gol del empate parcial. Demostró que puede pelearla posición de titular.



Cristian Barrios: Entró para los últimos minutos y se mostró muy activo por derecha, buscando siempre la sociedad con sus compañeros.