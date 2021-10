Pasar la página no será fácil: América enfrentará a Nacional el próximo domingo en el Pascual 

Después de perder la final con Santa Fe por la Súperliga colombiana, América tendrá que enfrentar el domingo a Nacional en el Pascual por la fecha número 15 de la liga, inminentemente un gran reto.



Los rojos no han tenido un buen proceso por parte de Juan Carlos Osorio, que el día miércoles presentó un nuevo fracaso, con este suma tres objetivo caídos: Copa Suramericana, Copa Colombia y ahora esta final.



Con esto, el rendimiento del técnico santarrosano con el América no presenta números positivos, tiene 22 partidos que dejan solo cinco victorias, siete empates y diez derrotas para un rendimiento que no supera el 35%.



Después de saber estos datos, se viene el rival del domingo: Nacional, el primer clasificado a los octavos de final, y que esta campaña ha tenido un muy buen rendimiento: 33 puntos y el equipo más goleador del torneo con 27 goles.



El dato además, es que, es la primera vez que el técnico Osorio se enfrenta con un club diferente al Atlético Nacional, el equipo con el que ganó todo. El profe en la noche del miércoles con Santa Fe salió de la cancha muy enojado y tampoco estuvo presente en la rueda de prensa.



Una prueba difícil para los rojos, que necesitan de esa victoria para poder sumar y entrar a la tabla, pero más importante, tener un golpe de ánimo que alce la esperanza con los hinchas y se visibilice un futuro positivo para ellos.