Juan Carlos Pamo

El técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio, valoró el trabajo de sus jugadores, pese a la derrota 0-1 contra Paranaense la noche de este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana.



Los Diablos cayeron en el debut de Osorio en el banco rojo, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, debido a la falta de iluminación en el Pascual Guerrero, cuyas obras no han sido entregadas aún.



América perdió con gol de Nikao, de Paranaense, y ahora deberá remontar, el próximo martes, en Brasil, si quiere avanzar a los cuartos de final de la Suramericana.



“Hay que analizar las formas y las maneras, el rival nunca fue superior a nosotros”, dijo Osorio en la rueda de prensa al finalizar el partido.



“Este es un equipo que está diseñado para ganar, la salida de Luis Paz no desmejoró ni empeoró al equipo”, dijo el entrenador, quien no pudo contar con ninguno de los refuerzos que trajo el América esta temporada debido al impasse con el jugador argentino Matías Pisano.



Osorio también se refirió al defensa Kevin Andrade y sus funciones contra Paranaense y dijo: “Kevin se está convirtiendo en un tipo de jugador polifacético y creemos que puede llegar a ser jugador de selección”.