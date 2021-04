América de Cali Vs. Cerro Porteño: el rojo inicia su camino en Copa Libertadores

Alejandro Cabra Hernandez

Sin la presencia del experimentado delantero Adrián Ramos, América comenzará a transitar esta noche (9:00 p.m.) su camino en la Copa Libertadores, cuando enfrente, en la apertura del Grupo H, al Cerro Porteño de Paraguay.



Los ‘Diablos’ llegan a esta Copa como vigentes bicampeones del fútbol colombiano (2019, 2020), pero con la ausencia de su capitán por una lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas.

“Él está trabajando ahora. Está cerca de estar con nosotros nuevamente al 100 % y obviamente lo esperamos con muchas ansias”, explicó el DT argentino Juan Cruz.



Ramos, de 35 años, se ha visto aquejado por una seguidilla de lesiones en esta temporada y no fue convocado para los últimos dos partidos. Tras no recuperarse, la responsabilidad ofensiva caerá sobre los hombros de los extremos Duván Vergara y Santiago Moreno.



Por su parte, el ‘ciclón’ paraguayo llegó a Colombia con el orgullo herido y muchos ajustes por hacer en defensa, tras caer 3-0 ante Libertad el domingo por el torneo nacional.



Debido a las obras que se realizan en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el juego se disputará en el Alfonso López de Bucaramanga.



Los equipos comparten Grupo H de la Libertadores con el brasileño Atlético Mineiro y el venezolano Deportivo La Guaira, que se medirán también hoy, en Caracas.



América disputará el partido con un ojo puesto en sus obligaciones del sábado, cuando reciba a Millonarios por el partido de ida de los cuartos de final del torneo colombiano.



El debut en el torneo de clubes más importante del continente llega “en un momento importante del año(...) para los equipos que no tenemos una nómina amplia es una circunstancia más a analizar”, admitió Cruz.



En sus últimas dos salidas, Cerro ha encajado seis goles que lo alejan de la punta en el torneo paraguayo, donde ocupa la cuarta casilla.



La fragilidad defensiva preocupa al técnico paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce: “Tenemos que ajustar algunos recorridos en el medio y defensivamente”, advirtió el entrenador.



Nuevamente de la mano del argentino Cruz, América espera obtener esta noche un triunfo en una Copa Libertadores de la que ha sido cuatro veces finalista y en cuya edición pasada no pudo superar la fase de grupos.

Ficha técnica

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)



Árbitro: Fernando Echenique (ARG)



Hora: 9:00 p.m.



Probables formaciones



América: Joel Graterol - Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz - Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera - Duván Vergara, Santiago Moreno- Díber Cambindo.

DT: Juan Cruz Real



Cerro Porteño: Miguel Martínez - Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia - Enzo Giménez, Ángel Lucena, Mathías Villasanti, Claudio Aquino - Robert Morales, Mauro Boselli.

DT: Francisco Arce



Partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H, del que hacen parte Atlético Mineiro y Deportivo La Guaira.