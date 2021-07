 Osorio, satisfecho con el triunfo de América de Cali: "Fuimos dignos vencedores"

Ricardo Micolta Angulo

Luego de su estreno con el América de Cali en el campeonato colombiano, el entrenador Juan Carlos Osorio entregó su balance tras el encuentro de este sábado, en el Pascual Guerrero, donde salió victorioso 3-1 ante Junior.



"El equipo jugó y compitió de principio a fin, no se puede negar que ellos estuvieron con un jugador menos, pero supimos encontrar el espacio libre y al final ganamos de una manera justa", comentó Osorio.



"El equipo en la medida que juegue partidos competitivos va a mejorar considerablemente", agregó el Míster.



En cuanto a la figura del partido, el habilidoso Déinner Quiñones, destacó sus condiciones y el rendimiento que tuvo en una posición que no es su habitual.



"Estamos muy contento por Déinner, ha sido un plus para el equipo y ha venido para ser muy influyente", apuntó.



"Déinner, dentro sus características, tiene muy buena conducción en velocidad, freno y cambio de dirección, se asocia muy bien y hoy juega por primera vez detrás del 9, y lo hizo muy bien", analizó Osorio, quien dirigió su segundo partido con el equipo americano.



"Fuimos justos vencedores", puntualizó Osorio, dejando a un lado las polémicas arbitrales de las que hizo énfasis el club barranquillero.



Y en cuanto a su apuesta por los futbolistas, que en su mayoría han sido promovidos por el equipo rojo, se mostró dichoso por la actuación que tuvieron. "Nuestros jugadores jóvenes nos dieron una felicidad hoy".



El próximo reto para Juan Carlos Osorio con América será el próximo martes, en Brasil ante el Atlético Paranaense, por el partido de vuelta de los octavos de final. Los escarlatas deberán revertir la serie, que está 1-0 a favor de los brasileños.