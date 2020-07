¿Nueva normalidad? Las bajas que preocupan al América pensando en el reinicio de la Liga

Juan Carlos Pamo

La nueva normalidad, ese concepto utilizado ahora por el mundo como una definición universal de los estragos causados por la pandemia del covid-19, llegó también al campo del campeón del fútbol colombiano.



Hace poco más de seis meses —el 7 de diciembre del 2019—, el América ganó su estrella catorce derrotando al Junior en la final del fútbol colombiano y de inmediato empezó a confeccionar un plantel de lo más competitivo para volver a coquetear con la Copa Libertadores, ese amor imposible que la ‘Mecha’ espera algún día poder consumar con una vuelta olímpica.



Por eso, el equipo no solo mantuvo casi toda la base que alzó el título de diciembre, sino que también trajo refuerzos de gran nivel como el portero Éder Cháux, el volante Rodrigo Ureña y el ídolo Adrián Ramos.



Sin embargo, con la llegada imprevista e inimaginable de la pandemia, el destino les jugó una mala pasada a los ‘Diablos’, que ante el parón obligado que tuvo el balompié nacional se vieron en la necesidad de tomar drásticas decisiones económicas, como dejar de contar con el técnico campeón, Alexandre Guimaraes, y con algunos jugadores como Pedro Franco, Héctor Quiñones, Juan Pablo Zuluaga y el extremo argentino Matías Pisano, quien antes de la parálisis era el futbolista de mejor nivel.



Recientemente la incertidumbre convocó a otros dos nombres importantes —el goleador Michael Rangel y el habilidoso Duván Vergara— como posibles bajas para la reanudación del torneo, que sería en septiembre.



Los rojos tenían plazo hasta ayer para presentarle una propuesta por Rangel al Junior (equipo dueño de los derechos del jugador), mientras que también se estarían escuchando ofertas por Vergara, el talento que Guimaraes pulió para recordarle lo crack que es.



Bajo este contexto, que además cuenta con la incertidumbre de saber quién será el nuevo técnico del equipo —se habla del argentino Juan Cruz Real—, ¿qué se podrá esperar de este América de la nueva normalidad?

“Es explicable por lo coyuntural”

Fabián Vargas, volante que fue tricampeón con el América (2000, 2001 y 2002), asegura que desde lo deportivo no está bien que un campeón desmantele su plantilla, pero asegura que estas decisiones se entienden si se tiene en cuenta el contexto de la pandemia.



“Un campeón con tantas bajas lógicamente no es lo esperado, y más si tenemos en cuenta que América esperó mucho para volver a la Libertadores (11 años), pero es obvio que los directivos deben hacer lo que esté en sus manos para salvar la operación económica del club”, afirmó.



Vargas, quien también vistió las camisetas de equipos como Boca Juniors, Almería de España y Barcelona de Ecuador, aseguró que con la partida de Guimaraes y las posibles salidas de Rangel y Vergara, el equipo “perderá tiempo de trabajo y a dos jugadores referentes, de esos que no se consiguen fácil”.



Julián el ‘Matador’ Téllez, delantero campeón con América en 1996, aseguró que la baja más sensible, de momento, es la del argentino Pisano.



“Toca empezar de cero, con un nuevo técnico y varios de los jugadores más influyentes fuera de la nómina. Para mí se fue el futbolista más desequilibrante que había, que era Pisano”.

¿Cómo está la plantilla?

Cuando se reanuden las competencias en Suramérica, el equipo rojo no solo deberá afrontar la Liga, sino también la Libertadores y la Copa Colombia.



Teniendo en cuenta esos retos, el equipo se encuentra fortalecido en el arco y en la zona medular, pero hay serias incertidumbres en la defensa y en el ataque.



Como porteros, América tiene a dos metas de buen nivel como Éder Cháux y Joel Graterol, mientras que en la mitad del campo es innegable la calidad de volantes como Rafael Carrascal, Carlos Sierra, Luis Paz, Rodrigo Ureña y Yesus Cabrera.



Las dificultades en defensa tienen que ver con las partidas de Pedro Franco, Héctor Quiñones y Juan Pablo Zuluaga, que a pesar de no ser titulares, sí eran futbolistas que podrían ser importantes ante la gran cantidad de partidos que se vienen para el equipo rojo en diferentes frentes.



Y en ataque, la salida de Pisano es baja sensible, y lo sería aún más la no continuidad de Rangel y Vergara. Ambos conformaron el tridente que arrasó defensas el pasado diciembre.



En su reemplazo quedarían Juan David Pérez y Adrián Ramos, jugadores de renombre, pero que no mostraron un buen rendimiento antes del parón obligado.

¿Y el técnico?

El nombre de Juan Cruz Real, quien ya se encontraría en Cali para ser técnico de América, no ha sido bien recibido por un gran sector de la fanaticada roja.



El estratega argentino, que ha dirigido sin buen suceso a Jaguares y Alianza Petrolera, sería el encargado de continuar el camino de Guimaraes, quien dejó la vara muy alta.



Al respecto, Julián Vásquez, campeón con América en 2001 y 2002, indicó: “Yo no traería a ese entrenador. No le fue bien en sus equipos anteriores y siempre estuvo en los últimos puestos. Creo que el panorama del equipo es un poco oscuro”.

Demanda de Pisano

El programa radial América en la Red aseguró este martes que el volante argentino Matías Pisano demandó al América de Cali.



Según este medio, que tuvo comunicación con el abogado del elenco escarlata, Pisano realizó una reclamación de los sueldos que se le adeudan desde marzo hasta junio. Además, reclamó otros dos meses de salario por daños morales.



Pisano, quien finalizó contrato con el equipo rojo, no pudo renovar con el equipo a causa de la crisis económica producida por el impacto del covid-19.



El argentino fue uno de los pilares del América para lograr la estrella 14.