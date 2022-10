América de Cali no pudo con Jaguares y compromete su entrada a los ocho de la Liga 

La falta de gol le pasó nuevamente factura al América, que este miércoles siguió cediendo terreno, al empatar 1-1 contra Jaguares en el estadio Pascual Guerrero, cuando restan tres fechas para terminar el torneo clasificatorio a las finales.



Con el empate, los ‘Diablos’ se quedan con 24 puntos, por fuera de los ocho y sin margen de error.



Los primeros 45 minutos del rojo fueron la repetición de una película que sus hinchas están cansados de ver: buen volumen ofensivo, llegadas claras de gol, pero sin éxito la última jugada.



El técnico Alexandre Guimaraes decidió apostar desde el comienzo por Daniel Mosquera, quien fue uno de los delanteros con mayor contacto con el balón, pero sin fortuna de cara al arco.



Tuvo tres jugadas en las que pudo concretar el gol, pero falló una y otra vez. Y también lo hizo Adrián Ramos, quien tuvo quizás la más clara, por medio de un cabezazo que se estrelló en las manos del arquero Jorge Soto.



Jaguares no se escondió en el Pascual. No tuvo la misma claridad de América para llegar al arco contrario, pero lo hizo repetidamente, sobre todo por el costado izquierdo, el de Esnéyder Mena. Cuando no usaba ese flanco para enviar centros, inquietaba con disparos de media distancia que le dieron algo de trabajo al arquero Diego Novoa. Y ello obedecía a la falta de contención en el mediocampo, donde Daniel Quiñones reemplazó al sancionado Juan Camilo Portilla, quien deja un hueco inmenso cuando no está.



En algunos pasajes del partido, el juego se volvió un ‘toma y dame’, tal vez con más posibilidades para el América, pero el rojo demostraba que la falta de gol ha sido su asignatura pendiente en esta Liga.



Juan David Pérez, nuevamente, fue uno de los jugadores más incisivos, organizó circuitos de ataque con Ramos y Mosquera, pero ninguno podía convertirse en alegría para los locales.



La complementaria

Un baldado de agua fría llegó en el minuto 47 para el América.

Jaguares tejió un ataque que fue capitalizado por Jarlin Quintero ante la pasiva presencia de la defensa y la impotencia de Novoa.

Guimaraes movió el banco y envió al terreno a Éber Moreno, Gianfranco Peña e Iago Falque, que reapareció después de muchos partidos sin jugar por lesiones.



En el minuto 68 hubo una falta contra Peña que fue legalizada por el VAR como penal. Tres minutos después, Ramos cobró y marcó el empate, regresando de esta manera al gol, pues no marcaba desde julio.



El técnico siguió moviendo el banco y le dio el chance a Déinner Quiñones, para buscar mayor peligro en busca del triunfo.

Déinner, en efecto, se hizo con la pelota, ayudó a hilvanar más jugadas y América pisó más el área de Jaguares.



Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. Los ‘Diablos’ tuvieron que resignarse con el empate y están obligados a ganar los tres juegos que le restan en la Liga y depender de otros resultados para lograr la clasificación al grupo de los ocho que disputarán las finales.