'No más muertes por colores’: la campaña que comenzará hoy en el clásico América vs Cali

Con motivo de los tres clásicos vallecaucanos consecutivos entre América y Deportivo Cali, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali y algunos colectivos de estos equipos de fútbol decidieron liderar la campaña ‘No más muertes por colores’.



“La vida no se puede cortar por llevar la camiseta de un equipo o un color alusivo al equipo. Le pedimos a toda la familia vallecaucana que vivamos estos clásicos en paz, donde sea que estemos. No podemos hacer sangre donde debe reinar la alegría, la tolerancia y la convivencia”, afirma Mario Lozada, delegado por la Arquidiócesis de Cali para 'Barrismo con Sentido Social'.



“La invitación es a vivir un fútbol en paz, a no matarnos por un color, a darle valor a lo que realmente es el clásico vallecaucano, uno de los más importantes, y no tenemos que mancharlo de sangre, dice Milton Jiménez, del colectivo 'Vistiéndome de Verde'.



Con esto coincide Andrés Novoa, del colectivo 'Nosotros Somos Norte', quien apunta que: “Nuestras familias nos esperan en casa; muchas veces nos vamos para el estadio con la camiseta y nuestros familiares no saben si vamos a volver. Queremos cambiar esto, que la sana convivencia se viva dentro y fuera del estadio”.



A la entrada de los estadios, los días en que se jugarán los clásicos se estarán entregando manillas con el mensaje ‘No más muertes por colores’, como un acto simbólico que le dice no a los enfrentamientos violentos y sí a vivir el fútbol en paz.