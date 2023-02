No hubo celebración: América igualó frente a Equidad en el estadio Pascual Guerrero

América no pudo redondear la celebración de su cumpleaños 96 al dejar escapar dos puntos en el Pascual, luego de empatar 1-1 con La Equidad, por la cuarta fecha de la Liga.



Todo estaba listo para una gran noche: la torta en el camerino escarlata, las bombas rojas en las gradas, los juegos de luces y los más de 35 mil aficionados rojos que se dieron cita para la ocasión.



Pero faltó lo más importante: el triunfo americano que sellara lo que se presagiaba desde temprano, una gran celebración.



En el primer tiempo América fue más que La Equidad. El rojo puso el balón en el piso, lo jugó de primera, tuvo movilidad y generó situaciones ante un rival errático y pegador.



A los 18 minutos le anularon gol a Facundo Suárez por fuera de lugar. Pese a ello, el local siguió buscando el arco del uruguayo Washington Ortega.



Y cuando más acariciaba el gol el local, sorpresivamente el 1-0 lo puso el visitante. A los 36 minutos Didier Bueno sacó desde fuera del área un potente remate que parecía fácil para Diego Novoa, pero el arquero soltó y allí apareció David Camacho para empujar el balón al fondo de la red.



Terminando el primer tiempo llegó el 1-1 para América. Kevin Andrade, casi desde la media luna, cabeceó el balón luego de un tiro de esquina, y casi junto al arquero, pero habilitado, estaba Darwin Quintero, quien definió de zurda.



Bajó el ímpetu

En el segundo tiempo no se vio al América ambicioso de la primera etapa; el cuadro rojo permitió que La Equidad saliera más de su zona.



Sin embargo, las aproximaciones corrieron por cuenta del local. A los 51 minutos Facundo Suárez no conectó un centro de Cristian Barrios, y a los 60 un tiro libre de Iago Falque no fue aprovechado por Jhon García y por Brayan Córdoba.



Las otras dos opciones del rojo las tuvo Falque en tiros libres a los 70 y 79 minutos, pero el arquero visitante evitó la caída de su valla en ambas acciones.



Por mucho que América aceleró sobre el final, el 1-1 se mantuvo, opacando un poco la celebración que había comenzado desde mucho antes por los 96 años de vida de 'La pasión de un pueblo'.