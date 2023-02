Moñona roja en el Atanasio: América de Cali venció al Medellín y asumió el liderato de la Liga

América logró tres puntos de oro este sábado al vencer 1-0 al Medellín en el Atanasio Girardot, por la quinta fecha de la Liga colombiana.



El único gol del partido, en los minutos finales, lo anotó Luis Sánchez, quien hacía poco había entrado al compromiso, y con una perfecta definición dentro del área, le dio los tres puntos al cuadro escarlata.



La gran victoria trepa al América de manera parcial al liderato de la Liga con 10 puntos, dejando de paso buenas sensaciones por la propuesta que viene haciendo en lo futbolístico.



La mayor parte del primer tiempo se jugó lejos de las áreas, aunque América tuvo dos llegadas claras que pudieron terminar en gol.



A losa 15 minutos desperdició el argentino Facundo Suárez en el área chica al rematar de zurda y desviado con el arco de frente, y a los 45 fue el arquero local Andrés Mosquera quien ahogó el grito de gol ante remate de Daniel Quiñones.



Medellín también se acercó, pero en jugadas aisladas como la del minuto 9 que salvó Diego Novoa en mano a mano con Luciano Pons, y a los 31 un remate de media distancia de Andrés Ricaurte que controló el portero escarlata.



De resto no hubo más emociones porque las defensas superaron a los delanteros, y por eso el balón circuló más en la mitad del campo.



En el periodo complementario América fue más cauteloso, pero también usó el contragolpe como arma para inquietar al elenco rojo de Antioquia.



La más clara opción en ese segundo tiempo la tuvo primero el Medellín con Luciano Pons, quien a los 73 minutos no supo definir ante un centro desde la izquierda de Éver Valencia.



América respondió a los 79 con un preciso pase de Iago Falque para Adrián Ramos, pero el veterano delantero no llegó a tiempo al balón, permitiendo la reacción del arquero Andrés Mosquera.



Cuando se creía que el partido en el Atanasio terminaría 0-0, apareció Luis Sánchez para enmudecer el escenario antioqueño; en los minutos finales aprovechó un centro de Edwin Velasco, peleó el balón y como pudo sacó un remate que mandó el balón al fondo de la red para el 1-0.



Con la victoria América es líder y deja al Medellín en una profunda crisis en la Liga.