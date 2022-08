"Mi sueño es que América de Cali tenga estadio propio y sea campeón de la Copa Libertadores"

La victoria de América de Cali ante Junior el domingo pasado ha dejado buenas sensaciones en el entorno del elenco escarlata que confía en el equipo que va en crecimiento en la Liga colombiana.

Los rojos doblegaron 2-1 a los 'Tiburones' y llegaron a 10 unidades en la tabla de posiciones y con dos partidos menos tiene buena expectativa de cara a lo que viene.

Tulio Gómez, máximo accionista del elenco americano, fue el invitado especial este lunes en La Tocata de El País donde se refirió a la actualidad de la institución roja.

"Nosotros estamos dentro de las cinco mejores nóminas del país. En el pasado fue mal administrada, ahora con Guimaraes es otra cosa. Hay varios jugadores que han elevado su nivel. Estamos tranquilos con el trabajo", comentó Gómez.

América ha venido elevando el rendimiento de varias de sus figuras donde se destacan hombres como Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, entre otros.

Uno de esos es el juvenil Gianfranco Peña, autor del gol del triunfo americano, quien vivió momentos complicados en su llegada al equipo.



"Cuando Peña llegó no pasó los exámenes médicos. Mi hija Marcela lo vio, se lo llevó durante tres meses para la cancha de La Candela y allí se recuperó. Es joven y estoy seguro que nos va a dar una gran mano", confesó.



La otra cara de la moneda en América lo vive el volante español Iago Falque, quien otra vez estuvo ausente en el cotejo anterior.



Tulio habló sobre lo que ha padecido el futbolista ibérico. "A Falque le va tocar hacerse un baño con ruda. Tiene un problema médico y por eso no pudo estar en el compromiso pasado".

Uno de los puntos movidos en los últimos días en los corrillos es el tema de la posibilidad de que América pueda contar con su propio estadio.

Una situación que ya está detectada como una necesidad debido a los múltiples compromisos que tiene el Pascual Guerrero y que obligan a los rojos a buscar escenario.

"Mi sueño es que América tenga estadio propio y sea campeón de la Copa Libertadores. La construcción del estadio la realizará un fondo de inversión extranjero, nosotros no tenemos plata para esa inversión, nosotros debemos es enfocarnos es en la parte deportiva", explicó el directivo.



Gómez indicó que ese estadio deberá ser para albergar varios eventos, que sea autosostenible y que no tengan los mismos problemas que aqueja al estadio del Deportivo Cali en Palmaseca.



Por último, Tulio comentó que considera que América está para luchar por el título del campeonato, a pesar de no tener la mejor nómina de Colombia.

"América está para pelear el campeonato. Le ganó a Junior que siempre es favorito, este es un buen equipo que conjuga un buen cuerpo técnico y buenos jugadores", concluyó.