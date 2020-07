"Me fui sin rencor del América de Cali": Matías Pisano

Juan Carlos Pamo

A Matías Pisano lo único que lo deja tranquilo en su corto paso por América fue que aportó su granito de arena para la obtención de un título que no lograban los escarlatas hacía 11 años, y que fue pieza clave del técnico Alexandre Guimaraes, incluso jugando casi todos los partidos.



El argentino, que desde el 22 de junio está en su país, confiesa que hubiera querido seguir vestido de rojo, pero que la decisión del equipo fue otra, lo que provocó un final traumático entre las partes, dicen que con demanda de por medio por parte del jugador hacia el club vallecaucano.



Pisano habló con El País de lo que fue su paso por el América campeón, de lo que pudo haber originado un distanciamiento con los directivos, y de las opciones que maneja para continuar su carrera en otro club.

¿Por qué no se llegó a un acuerdo para su continuidad en América?

Porque en América me dijeron que no harían uso de la opción de compra; entonces cuando a uno le dicen eso, la opción es simple: hay que irse.



¿Tenía ofrecimiento de otro equipo?

Ahora han aparecido varios equipos, pero de eso se encarga mi representante; cuando haya un equipo interesado al 100%, seguramente me va a decir para ver si aceptamos; pero como está todo parado, toca esperar; por ahora estoy tranquilo, entrenando por mi cuenta y a la espera de que las cosas se vayan clarificando más.

¿Fue cierto que usted fue uno de los que no se quiso bajar el sueldo?

Pero creo que eso no tuvo nada que ver en la decisión de América de no comprar mi pase. Fui el primero en hablar con todos los compañeros para bajarnos el sueldo, pero el club no aceptó la propuesta que le llevamos; acordamos otra y tampoco la aceptó. Ellos querían lo que habían decidido en ese tema, no lo que los jugadores habíamos acordado. Justo después me dijeron que no iba a continuar, entonces no había más que hablar.



¿Cree que hubo otro argumento de peso para la decisión del América?

No creo. Yo llegué al América como un referente, me trajo para salir campeón y lo conseguimos, clasificamos a Copa Libertadores y fui uno de los jugadores que más minutos tuvo; por ese lado estoy tranquilo, porque aporté. Pero al primer día de mi llegada le dije al entonces presidente, el 'Gato' Pérez, de muchas cosas que al club le faltaban para mejorar en el sitio de entrenamiento; son detalles que sirven y lo volví a hablar con el presidente actual, Mauricio Romero. No mejoraron nada, solo cambiaron algunas cosas, no se dan cuenta que esos detalles hacen la diferencia.

¿En Cascajal falta mucho para garantizar un buen entrenamiento?

Yo solo di una opinión, después el dirigente seguramente la tomó mal. Hablé de esas cosas para bien del América, no para bien de Pisano. Lo dije para que el club mejorara. Eso es lo que hace a un club diferente. Un vestuario normal lo consigue uno yendo a jugar con los amigos. Hay que hacer la diferencia teniendo todo para los entrenamientos.

¿Ese fue el único lunar o hubo más?

No, todo estuvo diez puntos, con Tulio y con los directivos. Yo soy una persona frontal, siempre trato de dialogar cuando tengo que decir algo. Si me toca hablar, es para mejorar. Si no hubiéramos salido campeones, a lo mejor no estuviéramos hablando de esto y a mi me hubieran echado. Pero se hizo un buen trabajo, se armó un excelente plantel con un técnico que se adaptó a lo que tenía; todos tiramos para el mismo lado, siempre respetando la opinión de todos porque cuando se habla es para mejorar. Ya si alguien no lo toma bien, ese es problema de él.

¿Es cierto que usted demandó al América?

De eso se encargan mi abogado y mi representante; yo me dedico a jugar fútbol y en su momento, cuando era jugador del América, opiné como lo hacía Riquelme en Boca o cualquier otro jugador del Cali, de Nacional o de otro país. Yo opiné para bien del club. Ya después, lo que pasa fuera de la cancha no es tema mío.

¿Vio venir el final del proyecto que salió campeón en diciembre con la salida de Guimaraes, Rangel, Pisano, y en duda Segovia y Vergara?

La verdad que no. Yo me dedico a jugar, después uno opina de alguna manera cuando las cosas están mal o para mejorar algunos detalles como lo dijeron Segovia o Rangel; pero todos se agarraron conmigo, lo que dije fue para bien del club. Es problema de los dirigentes si piensan que soy desagradecido. Yo siempre agradezco a los clubes por donde pasé.

Tulio Gómez, el máximo directivo, dejó entrever cierto disgusto por algunas actitudes suyas...

¿Qué puedo decir? Por algo no sigo en América, pero él es el que debe responder por lo que dijo. Yo estoy tranquilo, jugué todos los partidos y conseguí un título después de 11 años que América no lo lograba. Si hubiéramos hecho las cosas mal, seguro yo en estos momentos estaría en otro lado. Pero la Copa la levantaron un argentino —Segovia— y todo el plantel, el técnico era extranjero, era un equipo unido... pero las cosas de pronto las entienden mal otros.

¿Se fue dolido?

No, me fui sin rencor. Yo tenía muchas ganas de seguir, pero me fui feliz por haber aportado un granito de arena, por haber hecho parte de un título y por dejar el equipo en Copa Libertadores. No seguí por cosas del fútbol, pero estoy feliz.



¿Sus compañeros le pidieron que se quedara?

Todos mis compañeros me mandaron mensajes, desde el más chico hasta el más grande; me dijeron que había sido un gran compañero, un amigo, un buen aporte. Los que trabajan en el club también me escribieron. El único que no lo hizo fue Tulio (Gómez), pero las cosas se dieron así. Me fui agradecido, feliz, dejé muchas amistades y eso es lindo.

¿Le sorprendió la salida de Guimaraes?

Sí, era el técnico campeón y lo lógico era que siguiera. Pero ahí no opino mucho, son cosas que ellos saben, el profe dejó una huella, logró un título para América después de 11 años, lo regresó a la Copa Libertadores y seguro que cualquier club lo va a tener en la mira porque es buen técnico.

Datos

América sigue dando pasos para el regreso a los entrenamientos en su sede de Cascajal.



A los jugadores y al cuerpo técnico se les hizo entrega de un kit para el ingreso a la sede deportiva.



El cuadro rojo había informado con antelación que de las 40 pruebas que se hicieron la semana pasada, cinco dieron positivo.



Las personas del equipo rojo que dieron positivo ya se encuentran en una estricta cuarentena en sus respectivas casas.