Los pecados de América de Cali que lo llevaron a la eliminación en la Liga colombiana

América de Cali tuvo una mala campaña en este primer semestre del año. Una serie de errores en cuatro meses de competencia sentenciaron el fracaso de los rojos.



El cuadro ‘escarlata’ fue eliminado de la Copa Suramericana y de la Liga en esta primera mitad del año. A los rojos solo les queda la Copa Colombia para ‘salvar el semestre’. El equipo de Guimarães está 1-2 abajo en el marcador contra el Unión Magdalena.



Lo primero es el pobre rendimiento que presentaron los refuerzos de este 2022. Nueve jugadores llegaron al equipo y algunos de ellos no pudieron adecuarse a un buen nivel. John García, por problemas de salud, no pudo continuar. Éber Moreno, Esnéyder Mena, Iago Falque y Brayan Vera no cumplieron las expectativas.



"Los equipos grandes se forman con jugadores competentes. La responsabilidad es netamente nuestra", expresó el arquero Joel Graterol luego del encuentro contra Alianza Petrolera.



Otros jugadores como Dídier Pino, Alejandro Quintana y Daniel Mosquera tampoco han dado la talla. Quizás el único que se salva es Juan Camilo Portilla.



Por otro lado, el conjunto americano también sufrió con la tardía salida de Juan Carlos Osorio de la institución. El entrenador risaraldense, debido a la diferencia que tuvo con Tulio Gómez, retrasó la rescisión de su contrato y mientras pasaba el tiempo, los malos resultados se apoderaron del América.



Osorio en este 2022 dejó al equipo con 12 partidos dirigidos, 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Unos números que el técnico Guimaraes le fue muy difícil mejorar para clasificar a los cuadrangulares. El entrenador brasileño acumula tres partidos perdidos y 2 empatados en lo que lleva de su regreso al cuadro americano.



“Tenemos que enfocarnos en cerrar bien el campeonato y, por supuesto, ir por toda allá en Santa Marta, para avanzar a la otra ronda de la Copa”, comentó Guimaraes.



El brasileño no ha podido plantear un estilo de juego eficiente como el que tuvo en 2019, cuando fue campeón de la Liga.



Por último, un factor que padeció el cuadro ‘escarlata’ fue el de las lesiones. América tuvo varios jugadores lesionados a lo largo del semestre, lo que generó que hubiera una nómina limitada y tener que improvisar en los partidos.



A los rojos les quedan dos juegos de Liga y la vuelta contra el Unión por Copa. Se viene un reto para la segunda mitad del año, ya que no podrán contratar más jugadores.