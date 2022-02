Los números no respaldan a Juan Carlos Osorio en su campaña con América de Cali

No levanta cabeza América de Cali en esta temporada 2022 del fútbol profesional colombiano. La última derrota sufrida el pasado domingo frente al Junior de Juan Cruz Real puso en duda la gestión del técnico Juan Carlos Osorio con los ‘Diablos rojos’.



Los números son los primeros que hablan mal del estratega risaraldense bajo la dirección del rojo de Cali.



En estos dos primeros meses del año y con un mes de competencia, ocho jornadas disputadas, América suma nueve puntos de 24 posibles, producto de dos victorias, tres empates e igual número de derrotas. Ha marcado ocho goles en el campeonato y ha recibido nueve, para una cifra de -1 gol diferencia y en la relación puntos-partidos disputados es de 1.13 de promedio.

Las estadísticas no le ayudan

Tan compleja es la situación estadística de la gestión de Juan Carlos Osorio como DT del América, que su rendimiento se asemeja al de extécnicos como Édgar Mallarino y el argentino Antonio D’Accorso.



En 44 partidos dirigidos por el risaraldense su rendimiento es de apenas el 35,61 %, producto de 12 partidos ganados, 11 empatados y 19 perdidos, para un total de 47 puntos de 132 posibles.



En la época de Édgar Mallarino (1955-1959), el estratega tuvo un porcentaje de rendimiento del 38,34 % y en la era del argentino D’Accorso en el lejano año de 1976 su gestión con América fue del 35,94 %, en 32 partidos que dirigió. En ese 76, América ocupó la casilla 13 de 14 puestos con 39 puntos, solo superando a Tolima que fue último con 32 unidades.

¿Se repetirá la historia?

Curiosamente lo que vive hoy América se asemeja a lo que ocurrió el semestre anterior.



El buen arranque de la era Osorio cuando alcanzó a estar en los primeros lugares en las primeras jornadas duró solo hasta la fecha 5, cuando cayeron goleados contra el DIM como visitantes.



Caso similar de este 2022, pues desde la fecha 3 contra Bucaramanga no saben lo que es ganar.

Datos

América de Cali completó cinco fechas sin conocer la victoria en la Liga del fútbol colombiano.



En esas cinco jornadas ha perdido en tres ocasiones (Vs. Cortuluá, Águilas Doradas y Junior) y ha acumulado dos empates (Vs. Santa Fe y Equidad).



En la nómina escarlata todavía se espera el debut del mediocampista español Iago Falque, quien no se encuentra en pleno físicamente para debutar en la Liga colombiana.