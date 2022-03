Lo que dijo Juan Carlos Osorio, DT de América de Cali, del pisotón y de la actitud de jugadores del Medellín

Juan Carlos Osorio rompió su silencio y habló de la jugada que lo puso en boca de todos.



El técnico del América pisó al jugador Juan David Mosquera, del Medellín, durante el juego que ambos equipos sostuvieron el miércoles 16 en el Pascual Guerrero, por Copa Suramericana.



La acción fue bastante criticada y pasó fronteras, recibiendo Osorio cuestionamientos incluso del exterior ya que ha dirigido equipos internacionales.



Ante tantos señalamientos, el técnico del América decidió hablar para explicar lo sucedido, y de paso arremetió contra varios jugadores del Medellín al considerar que le gritaron el triunfo del cuadro rojo de Antioquia.



“Pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo", le dijo Osorio al periodista Óscar Rentería, de Caracol Radio.



🤯😳 El pisotón de Juan Carlos Osorio a Mosquera, jugador del Medellín que había caído cerca de él… ¿Lo sancionará la Conmebol? pic.twitter.com/FipwAueAXd — Toque Sports (@ToqueSports) March 17, 2022

Y aseguró que situaciones de esas se han presentado a nivel internacional: "Me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie“.



Y agregó que aunque lo señalaron, pocos vieron lo que hicieron los jugadores del Medellín después de un gol.



“Algunos jugadores del Medellín se metieron conmigo y en el gol me lo celebraron. Arregui fue uno de ellos y por eso le pregunté que si estaba agrandado“, señaló.



Osorio, que el sábado se volverá a encontrar con los jugadores del Medellín ahora por Liga, se expone a una dura sanción a nivel internacional.