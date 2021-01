Juan Carlos Pamo

La Dimayor oficializó este lunes la programación de los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Colombia donde América tendrá participación, fase que se decidirá en juego único.

Los escarlatas, actuales bicampeones del fútbol colombiano, se medirán al Deportivo Pasto, duelo que se realizará el próximo jueves 14 de enero, a las 5:30 p.m., en el estadio Libertad de la capital nariñense.

América viene de dejar en el camino a Santa Fe en lanzamientos desde el punto penal mientras que Pasto hizo lo mismo con Real San Andrés.

El campeón de la Copa Colombia obtendrá un cupo a la Copa Suramericana del año 2022.

COPA BetPlay DIMAYOR 2020

CUARTOS DE FINAL



13 de enero



Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports/Win+



Independiente Medellín vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



14 de enero



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+