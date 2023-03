¡Lección aprendida! Darwin Quintero analizó la derrota con Santa Fe y lo que viene contra Alianza

América de Cali viene de sufrir su segunda derrota en el torneo, cayendo 2-0 contra Independiente Santa Fe en Bogotá. Ahora los escarlatas quieren corregir los errores y salir a conseguir los tres puntos el próximo domingo contra Alianza Petrolera.



En atención a los medios de comunicación, el atacante Carlos Darwin Quintero contó un poco de lo que se dijo a la interna tras la derrota: “Hablamos, a nadie le gusta perder, pero estas derrotas llegan en un buen tiempo para aprender que sí no sales con ese tacto o lo que nos venía caracterizando, podemos sufrir esta clase de derrotas. También lo dijimos entre nosotros que ahora que perdimos no somos los más malos, y ni cuando estábamos ganando éramos los más buenos”.



“Hay que estar tranquilos, trabajar en el partido del domingo sabiendo de que tenemos un gran equipo para afrontar lo que viene por delante”, complementó su respuesta el tumaqueño.



Seguirán trabajando para mejorar en las jugadas de pelota quieta: “sabíamos que uno de los fuertes de Santa Fe era el balón parado y muchas veces tratamos de defenderlo, pero son cosas que te pasan. De eso hay que aprender, sacar lo positivo sabiendo que tenemos muchas fechas por delante y que no vuelva a ocurrir”



Piensa que el descanso largó los perjudicó: “Creo que en algo de esto por ahí no nos ayudó la para, cuando traes la inercia de juego y ritmo se te puede cambiar, pero somos conscientes que hay que cambiar la página, de que en casa tenemos que seguir haciéndonos fuertes, aprovechar este tiempo para recuperarnos y poder sacar los tres puntos el domingo que es lo más importante”.



Del equipo que enfrentarán el próximo fin de semana, dijo que: “Es un rival muy dinámico, que tiene jugadores bastante veloces por las bandas. Será un partido complicado que vamos a tener que trabajar dentro de lo que sabemos, que es la tenencia de la pelota y por ahí las oportunidades que tengamos podamos hacerlas, para abrir mejor los espacios”.



América de Cali recibirá al Alianza Petrolera este domingo a las 3:30 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 9 del primer semestre.