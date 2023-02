¿Le faltó algo al equipo? Lo que dijo Alexandre Guimaraes de la goleada del América de Cali al Unión

América le entregó una gran alegría a su hinchada al vencer 4-0 el martes al Unión Magdalena en el Pascual.



El de los rojos, se podría decir que fue un partido redondo porque combinó todas las fórmulas para jugar bien y anotar en el arco contrario.



El técnico Alexandre Guimaraes se mostró conforme con lo hecho por sus jugadores, afirmando además que ve un compromiso grande todos sus dirigidos por hacer las cosas bien.



“El grupo va entendiendo cuál es la propuesta de juego que queremos tener este semestre; tenemos los jugadores para eso, se ve un compromiso total de ellos y me deja tranquilo que aunque ganábamos con comodidad, no nos relajamos nunca", señaló el técnico.



Reiteró que "hicimos un partido serio, buscando el marco rival, pero también con mucha función defensiva. Era un partido que sabíamos que para todos era importante por el resultado anterior; ahora hay que seguir haciendo camino”.



Señaló que con la actual nómina se pueden esperar muchas alegrías, aunque advirtió que no todos los partidos terminarán con un resultado abultado como el del martes.



"El plantel que tenemos se ajusta muy bien a lo que estamos intentando. Algunos partidos podrán tener estos marcadores, otros serán más ajustados, pero como les dije en el camerino, valoro muchísimo que el partido haya quedado 4-0, con nuestro arco invicto”.



Sobre los refuerzos, que ya suman dos partidos, Guimaraes pidió tiempo así hayan dejado buenas sensaciones en sus primeras salidas con los escarlatas.



"Hay algunos jugadores con los que debemos tener mucho cuidado; Darwin hizo un partido muy bueno, aumentó su tiempo de participación, pero hay que tener cuidado, porque venía de cuatro meses de no jugar un partido. A él y a los demás tenemos que ir llevándolos de a poco, porque pueden después tener una sobrecarga”.



América suma tres puntos en dos salidas y su próximo partido será el 4 de febrero ante el Deportivo Pasto, en condición de visitante.