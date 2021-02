Las preocupaciones que aquejan al América de Cali en la temporada 2021 (Análisis)

Juan Carlos Pamo

Dos meses después de haber celebrado su estrella quince, América de Cali parece haber caído en un bache que hoy tiene las alarmas encendidas.



El flojo momento del equipo en el campeonato (lejos del grupo de los ocho mejores) es solo una de las grandes preocupaciones que hoy genera la escuadra de Juan Cruz Real, que nuevamente vuelve a ser cuestionado por los hinchas.



El País le cuenta con detalles cuáles son los dolores de cabeza de la ‘Mecha’.

Un DT cuestionado

Cuando Juan Cruz llegó al América, su nombre generaba resistencia en prácticamente toda la fanaticada escarlata. No obstante, el DT argentino conquistó a los hinchas a finales del año pasado, cuando el equipo repuntó y se consagró campeón de la Liga.



Sin embargo, con el nuevo año, ese ‘romance’ con Cruz parece haber sucumbido ante los números de un mal arranque de la Liga, donde el equipo suma cinco empates, una derrota y solamente una victoria, ubicándose en la casilla 11 con solo 8 puntos.



El mal juego que ha venido mostrando el equipo ha hecho que Cruz vuelva a estar en la cuerda floja, tal y como lo estuvo en el 2020 antes del título.



Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo, no le ha dado un ultimátum al DT, pero sí tiene claro que “si no clasificamos o no estamos entre los ocho mejores, será un fracaso”.

Sin ganar como local

América no ha podido sumar de a tres en ninguno de los cuatro partidos que ha disputado en este 2021. Las igualdades ante Rionegro, Bucaramanga, Santa Fe y Envigado le han restado al equipo posibilidades de estar más arriba en la tabla, y ahora la obligación será sumar de a tres ante Pasto y Patriotas fuera de casa para no alejarse de la clasificación a las finales.



“Se nos vienen partidos importantes como visitantes y no tenemos margen de error”, sostuvo Marlon Torres, zaguero central de los escarlatas, tras el pálido 0-0 de este miércoles con Envigado en el Pascual.

Bajo nivel y lesiones

El mal momento del América seguramente también tiene que ver con dos aspectos importantes: las bajas por lesión que se han venido presentando y el bajón futbolístico que han tenido algunos jugadores que fueron clave para lograr la estrella quince.



En el tema de las lesiones, por ejemplo, el equipo no ha podido contar en las últimas fechas con Adrián Ramos y Duván Vergara, sus dos cartas ofensivas más importantes.



Y sobre el nivel, hay que mencionar que a muchos les ha costado arrancar la temporada de buena forma.



“Lógicamente el técnico tiene que ver con el rendimiento actual, pero también debemos mencionar que algunos muchachos, como Santiago Moreno, Luis Sánchez y Pablo Ortiz, han bajado notablemente su nivel. No son los mismos jugadores que cuando fueron campeones”, analizó el periodista Jorge Enrique Giraldo.

¿Y los refuerzos?

Hasta el momento, las incorporaciones rojas para este 2021 no han tenido el protagonismo esperado.



El veterano portero Diego Novoa todavía no ha debutado debido al gran nivel del venezolano Joel Graterol, mientras que el defensa Jerson Malagón no ha podido ganarse la titular y está lesionado.



Por otro lado, Guillermo Murillo, extremo que llegó con muy buenas referencias de Cortuluá, solo ha jugado 71 minutos con la camiseta escarlata repartidos en dos juegos del actual torneo.



El delantero Díber Cambindo, quien llegó del Quindío, marcó un buen gol el fin de semana pasado ante Nacional y, aunque no es muy conocido, es una de las esperanzas de gol del equipo.



Finalmente, los ‘Diablos’ esperan que el regreso del volante Jeison Lucumí sea auspicioso, porque el futbolista de 25 años no tuvo continuidad en su experiencia en el fútbol de España.

Un reto grande

Aunque es claro que una de las obligaciones del América es, al menos, meterse a las finales del fútbol colombiano, en el horizonte aparece la Copa Libertadores como ese gran anhelo que los aficionados sueñan con conquistar.



Pero más allá de la ilusión, ¿tiene este América la manera de realizar una gran campaña en el certamen continental?



El año pasado el equipo quedó eliminado en la fase de grupos y fue último de su zona, y eso podría repetirse en caso de que los escarlatas sigan en ese flojo nivel.



A su favor juega el tiempo. La ‘Mecha’ hará su aparición en la Copa en Abril, por lo que tendrá un mes para levantar futbolísticamente.



En su grupo, los ‘Diablos’ seguramente tendrán que enfrentar a equipos importantes de Brasil y Argentina.



“El objetivo en Copa es meternos al menos en octavos de final”, había dicho Juan Cruz. ¿Será posible?