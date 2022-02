América de Cali: Las diferencias entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio están al rojo vivo

El viernes, en rueda de prensa previa al duelo de este domingo en la tarde ante el Caldas, el técnico Juan Carlos Osorio quiso bajarle la temperatura a una 'pelea' que ya tiene varios rounds con el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez.



“Quiero aclarar algunas cosas que se han dicho y lo primero que debo decir es que le tengo un profundo respeto a mi jefe Tulio Gómez, a su esposa doña Miriam y a su hija Marcela, y que si se presenta algún punto en que no nos entendamos, es normal en la relación jefe-trabajador y pasa en todas las empresas”.



De esa manera, Osorio transmitió un mensaje de tranquilidad en un equipo que precisamente no tiene eso, sobre todo por los malos resultados.



El estar por fuera de los ocho, sumar ya cinco fechas sin ganar y el que el técnico haya expresado su deseo de dirigir así fuera gratis a la Selección Colombia, molestaron al máximo dirigente del América, Tulio Gómez, y por eso fuentes cercanas aseguran que la relación está fracturada.



“Han pasado ya varias cosas que cansaron a don Tulio, pero le toca aguantar porque la indemnización en caso de sacarlo es alta y eso lo ha dicho el mismo dueño del equipo”, contó una persona allegada al dirigente y empresario caldense.



El duelo se ha vivido en los medios, con declaraciones de parte y parte, lo que ha provocado cuestionamientos porque se asegura que el más afectado es el equipo.



Sin embargo, Luis Paz, uno de los capitanes del América, aseguró que esa pelea no interfiere en el funcionamiento de los rojos.



“Nosotros tratamos únicamente de entrenar fuerte y corregir para obtener resultados; de resto, todo lo que se habla o se dice, son cosas de afuera que no nos deben afectar. La idea es no entrar en temas que no nos competen”, señaló Paz.



El manejo que tanto Gómez como Osorio le han dado a esa relación tensa que traen ha sido muy criticado.



“Esto es una payasada, así de sencillo. Si yo soy el presidente, lo aparto y listo. Está estallando una institución. ¿Tengo que ir a un programa de radio para decir como presidente lo que está pasando? Es una payasada del directivo. Yo, desde mi oficina le digo: venga, señor Osorio, arreglemos y listo”, señaló el exarquero Óscar Córdoba en el programa de Espn.



Para Julián Vásquez, otro exjugador del América, “lo que está pasando es una guerra de egos bastante grande; por un lado, uno aferrado a su puesto, y por el otro está el que se aferra al bolsillo”.



Manifestó el exdelantero que “esa situación, sin embargo, no debe

afectar al plantel, porque los jugadores y cuerpo técnico son los únicos responsables del rendimiento actual”.



Y remató Vásquez diciendo que “Osorio se queda a pesar de todo lo que ha pasado porque cree en su trabajo, pero si el directivo es el que no cree en el ‘profe’, pues le toca tomar la decisión de sacarlo”.



Nelson Ramos, experimentado arquero y con un paso fugaz por los escarlatas, aseguró que en más de 15 años en la actividad, nunca había visto una pelea entre el dueño de un equipo y el técnico.



“Es normal que se pelee un jugador con el técnico, pero entre el técnico y el dueño del equipo, por lo menos a mí no me tocó. Esta es una pelea de muy arriba que no debe afectar el rendimiento del plantel”, expresó Ramos.



Un concepto diferente tiene el veterano periodista Mario Alfonso Escobar, quien señala que “una pelea de esas lógicamente toca al equipo porque el plantel ve inestabilidad en la conducción. Yo creo que ellos ya se han sentado para solucionar sus problemas, porque esta clase de situaciones agrieta el manejo de la institución”.



La hinchada espera que esta pelea de pesos pesados llegue pronto a su fin para que vuelva la calma a la institución.



Entienden los seguidores escarlatas que ese sería un paso grande para llegar a la estabilidad futbolística y a resultados positivos.



Este domingo, en lo futbolístico y ante el Caldas, los rojos tienen la oportunidad de encontrar un poco de paz.