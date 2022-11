América de Cali: Las cuentas rojas para seguir soñando con la final de la Liga colombiana

Aunque venció al Pasto 2-1 el domingo en el Pascual y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B de los cuadrangulares, en el cuadro rojo son conscientes de que la ventaja que ha tomado Águilas - con 9 unidades -, es casi que determinante para definir el finalista de esta zona.



Sin embargo, América no tira la toalla y reza porque el equipo paisa no sume tres puntos de nueve que tiene para disputar.



Si Águilas gana su próximo compromiso, será el finalista del Grupo B, por encima de los que aparecían como candidatos, como América e Independiente Medellín.



Guimaraes, consciente de la situación, quiso más bien mirar el futuro del elenco rojo y no centrarse tanto en un presente lleno de incertidumbre.



“A través de todo el semestre, la convicción que los futbolistas han tenido para la propuesta nuestra ha sido fantástica; de ahí la transformación sin pensar en lo que pueda pasar. Vamos a tener un grupo y un equipo con un avance muy importante para el próximo torneo, independientemente de si ganamos o pasamos a la final. Vamos a tener un grupo más armado y hecho, ojalá logrando mantener a todos los futbolistas que nosotros hemos estado hablando para dar continuidad”, dijo el timonel escarlata.



Lo que viene

América se medirá en la próxima fecha al Pasto como visitante; el mismo día Medellín recibirá a Águilas. Los rojos de Cali deben ganar para llegar a 6 puntos, y esperar que el DIM derrote a los de Leonel. Quedaría Águilas con 9 puntos y el 'Poderoso' con 7.



Luego, América tendría que vencer al Medellín en el Atanasio y esperar que el Pasto le saque el empate a Águilas en Rionegro. Águilas sumaría 10 puntos, América 9 y Medellín 7.



La definición se daría en el Pascual en el duelo América-Águilas.