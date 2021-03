América de Cali: lo que dijo Juan Cruz Real en La Tocata de El País

Alejandro Cabra Hernandez

Juan Cruz Real dejó claro este lunes, como invitado especial en La Tocata de El País, que sabe en qué equipo está. No escatimó en afirmar que América de Cali, el club que dirige y sacó campeón el año pasado, no eligirá un torneo entre la Copa Libertadores y la Liga colombiana.



“América no puede darle prioiridad a nada. Tenemos que apuntar a ganar todo. Poder representar el escudo con mucha personalidad”, afirmó.

Lea también: El campeón América de Cali recuperó la memoria futbolística (análisis)



El nacido en Tandil, Argentina, reconoció que aunque su equipo no tiene la mejor nómina, intentará hacerlo mejor que el año pasado en la máxima competición continental.



“Dependerá de los rivales que nos toquen, pero nuestra idea es competir y al menos seguir en competición internacional después de la fase de grupos”, agregó.



Sobre las críticas, que considera no son de tantos hinchas como se cree, declaró que las recibe con humildad y que sigue trabajando para darle alegrías a todos los seguidores del ‘Diablo’



“Sabíamos que el inicio del semestre no iba a ser fácil, porque empezamos solo 18 días después de ser campeones y con muchas bajas. Igualmente, no creo que haya sido tan negativo porque solo perdimos un partido y merecimos más en la mayoría de los empates”, acotó.



“A la gente a la que no le gusta nuestro trabajo les digo que están en todo el derecho de pensarlo, pero les cuento que en el tiempo que llevamos trabajando convencimos a un plantel con un mundialista (Adrián Ramos) y salimos campeones. Le ganamos a dos equipos que tienen las mejores nóminas del país (Junior y Nacional). Además. potenciamos a otros jugadores como Yesus Cabrera, que creo que ha hecho el mejor año de su carrera”, sentenció el exentrenador de Jaguares y Alianza Petrolera.

La relación con Tulio Gómez

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, dijo hace unas semanas que los técnicos eran conscientes que cuando llegaban al cuadro escarlata estaban en evaluación constante.



Eso lo confirmó Cruz Real, que además comentó que está “eternamente agradecido con Tulio por confiar en él cuando nadie más lo hacía”, pero contó que, en su concepto, están a mano.



“Le dimos, junto a los jugadores, un título y nos quedamos en el club a pesar de tener ofertas. Aquí nos quedamos para seguir trabajando en pro de ser mejores”, zanjó.



Acerca del rendimiento del equipo, que viene en alza, y la posibilidad de clasificarse entre los ocho mejores, mencionó que: “estamos trabajando para clasificar. Ahora estamos a cinco puntos del líder y con un partido menos que el octavo. Nuestra curva de rendimiento viene en ascenso. Le digo a la gente que puede estar tranquila porque todos los días nos levantamos a las 5:00 de la mañana para buscar cómo hacer mejor a nuestro equipo”.



En el espacio, transmitido por el perfil de Facebook de El País, el timonel tuvo tiempo para defender a uno de los jugadores más criticados de su equippo: Aldaír Rodríguez.



“Es un gran profesional al que trajimos como centrodelantero y le ha costado adaptarse. Ha tenido contratiempos por lesiones, convocatorias a la Selección, pero son situaciones que pueden atravesar los jugadores. Creemos en él”.



Por último, se refirió a la mejora del equipo en las últimas fechas, lo que ha coincidido con el regreso de jugadores como Adrián Ramos y Duván Vergara.



“Uno como DT tiene una idea de juego, pero claro que son importantes los intérpretes y ellos son grandes jugadores que nos ayudan a ser mejores. De igual manera, debemos demostrar qué se puede hacer sin ellos”, cerró.